入冬首波寒流來襲，大家都躲在家中盡量不出門，外籍山老鼠卻反其道而行，趁低溫入山盜取紅檜、扁柏等珍貴木材下山，準備大賺一波，林務局南投林區管理處確接獲情資，會同警方前往埋伏，19日深夜頂著幾近0度低溫，於南投縣屯原附近、台14線99公里處埋伏，逮捕4名嫌犯、查扣扁柏角材4塊。

南投林管處接獲外籍山老鼠利用寒流於南投縣仁愛鄉屯原山區竊取珍貴木材，立即會同警政署保7總隊第6大隊、仁愛警分局等人成立專案執行滅鼠任務，19日深夜時逢寒流來襲，山區夜晚氣溫降至0度左右，專案小組成員於台14線99公里處發現山老鼠意圖將贓木運下山，立即前往攔檢。

專案小組成功逮捕4名外籍山老鼠，並查扣贓木、扁柏角材4塊，總重142公斤。南投林管處長李政賢說，不肖山老鼠提團貪求暴利，聘雇外籍移工盜伐珍貴林木案件日趨嚴重，破壞林木生長及森林生態，對於專案小組成員不畏寒冬低溫，戮力守護山林，深表欣慰。

南投林管處表示，民眾若有盜伐情資，可撥打保林專線0800-000-930或利用林務局山老鼠雷達站LINE通報平台舉發不法；依《森林保護辦法》凡舉發盜伐案件因而人贓俱獲者，自檢警偵辦30天內，發給舉發人5萬元獎金；當檢方偵查終結提起公訴，再按查獲贓物市價10％發給獎金，檢舉獎金最高額也提高至500萬元。

李政賢強調，森林是全民共有共享的寶貴資源，不容許山老鼠恣意破壞，在檢警林移各機關跨域合作下，戮力遏止盜伐犯罪，也呼籲消費者購買木製品要認明「台灣木材」標章，不要購買來路不明的木製品，以免成為山老鼠幫兇。