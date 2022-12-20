桃園中壢交流道易塞車，市府交通局改善路口號誌時制及車道盼紓解車流。（呂筱蟬攝）

桃園市中壢交流道周遭每逢上下班時間必塞車，用路人苦不堪言，桃園市交通局為解決此問題，調整民族路二段沿線路口號誌時制及車道，另外也退縮中央分隔島，將通往平鎮重要道路的文化街8巷改為2出1進車道，增加儲車空間，紓解當地交通尖峰堵車問題。

交通局交通工程科指出，民族路二段連接中壢、平鎮市區及中壢交流道，不僅是上下班交通尖峰時段，不分時段車流量都相當多，檢討當地塞車主因，就是民族路二段（環南路至交流道處）沿線街廓路口多，許多車輛都有轉向需求，加上各路口間距離又太近，容易導致車流交織打結，而車流回堵在民族路二段沿線各路口因此變成常態。

交通工程科表示，原先此路段內側車道為左轉專用道，也有左轉專用號誌，為了防止車流回堵，取消當地左轉專用道讓直行車也能行走外，並將原先雙向左轉保護綠燈改成綠燈早開與遲閉方式，讓用路人使用車道更具彈性。相關措施從11月底調整過後，民族路二段雙向旅行時間平均減少15％，從廣德街到文化街沿線行經3個路口，旅行時間可減少13秒，速率平均增加5.7％，讓用路人在尖峰時段行車更有感。

另外，文化街8巷原先配置1左轉車道（出），透過縮小槽化增加配置成有2左轉車道，適度縮減民族路二段分隔島，調整後調查顯示，文化街8巷每小時通口路口車輛數可增加36台車，車輛停等長度約減少75公尺。

交通工程科說，民族路二段沿線路口號誌時制、車道及文化街8巷標線改善完成後，有效紓解民族路二段壅塞及文化街8巷尖峰車輛儲車空間不足等問題。另外，為使中壢交流道各向車流更順暢，交通局後續將以階段性方式，調整民族路二段匝道入口前標線，利用增繪彩色導引標線引導汽、機車分流方式，打造當地更完善的交通環境。