公平會20日指出，「數位經濟競爭政策白皮書」在3月2日發布初稿公開徵詢公眾看法，在彙集、參考各方意見，並召開多次會議研商完成定稿，並整理了14項數位經濟下的競爭議題。

14項競爭議題，包含數位經濟對傳統市場界定、市場力衡量分析方法的挑戰、平臺業者的自我偏好、搭售、掠奪性定價/低價利誘、差別取價、最惠客戶條款、限制轉售價格、網路銷售管道限制、數據隱私與市場競爭、新聞媒體議價、殺手併購、演算法及網路不實廣告等，並針對這些議題提出執法立場與方向。

公平會表示，白皮書也對可能的法令修正提出建議，例如：因應數位經濟的市場特性，檢討市場界定處理原則；修正網路廣告處理原則，以納入網紅業配行銷衍生之新興廣告議題；研議是否將水平同業與上下游廠商間的勾結行為共同納入公平法第14條聯合行為予以規範；另外，公平會未來也將在個案分析的過程中，逐步引進資訊技術，運用數位工具提升科技執法能力，待未來累積相當之執法經驗後，亦不排除訂定有關數位經濟競爭議題的處理原則。

公平會強調，此白皮書是國際間少數針對數位經濟所衍生之競爭議題，進行全面、整體性探究，並提出相應執法立場與政策方向之報告。