天冷想脫單，連企鵝也不例外，由屏東海生館推出的冬季限定活動「單身企鵝應援團」正如火如荼進行中，4隻單身企鵝使出渾身解數、已吸引近3000人應援投票，目前以特愛飼育員的巴布亞企鵝「小乖」領先第一，呆萌模樣令不少粉絲直接告白「娶我吧」！

屏東海生館指出，每到下半年的企鵝繁殖季，企鵝區就會遍布滿滿的粉紅泡泡與戀愛香氣，但也有單身企鵝還在奮鬥中，因此特別推出冬季限定活動「單身企鵝應援團」，由飼育員選出4隻渴望脫單的企鵝，大白、里長、快樂腳與小乖，讓遊客投票應援順便抽大獎。

館方表示，活動推出後至今不到2個月，已吸引近3000人投票應援，目前票數由特別喜歡飼育員的巴布亞企鵝「小乖」領先，每到繁殖季，小乖就只會向飼育員求愛，呆萌模樣吸粉無數，許多民眾都留言向小乖自薦「娶我吧」，相當有趣。

票數位居第2的則是阿德利企鵝「快樂腳」，館方說，有不少民眾投票留言稱，想跟快樂腳來首愛的圓舞曲，是單身企鵝裡人氣相當高的企鵝。（屏東海生館提供／謝佳潾屏東傳真）

票數位居第2的則是阿德利企鵝「快樂腳」，館方說，快樂腳鵝如其名，非常喜歡跳舞，活潑好動愛玩水，如果跳舞被打斷還會鬧小脾氣，所以有不少民眾投票留言稱，想跟快樂腳來首愛的圓舞曲，是單身企鵝裡人氣相當高的企鵝。

第3名則為頰帶企鵝「大白」，館方形容，大白外表高冷卻經常與遊客互動，留言處很多民眾都逗趣表示，「好想抱走大白」。（屏東海生館提供／謝佳潾屏東傳真）

第3名則為頰帶企鵝「大白」，館方形容，大白外表高冷卻經常與遊客互動，酷愛玩水的牠若玩累了就會進入發呆模式，反差萌相當可愛，留言處很多民眾都逗趣表示，「好想抱走大白」，讓飼育員笑稱，不得不緊張一下。

至於最後1名馬可羅尼企鵝「里長」，似乎真的是憑實力單身，館方笑說，里長母胎單身23年，希望大家幫里長拉拉票。（屏東海生館提供／謝佳潾屏東傳真）

至於最後1名馬可羅尼企鵝「里長」，似乎真的是憑實力單身，館方笑說，里長母胎單身23年，之所以會稱牠為里長，就是因為每到繁殖季時，別的企鵝甜甜蜜蜜，他則每天都在巡邏，讓飼育員們相當焦急，希望大家幫里長拉拉票，讓牠晉升成「單身企鵝應援團」的團長。

館方強調，應援活動將至明年1月2日截止，凡參與投票民眾就有機會抽近距離觀察企鵝的「我與企鵝的0.1毫米」企鵝飼育照護體驗活動、夜宿海生館等多樣好禮，歡迎大家可趁耶誕節及新年假期到海生館來場戀愛旅行，一起感受企鵝的戀愛氛圍。