台東縣老年人口高於全台比率，由台東縣政府爭取1億8000多萬元新建的樂齡社福大樓20日舉行動土典禮，預計2024年12月完工。縣長饒慶鈴表示，縣府積極整合各局處資源投入社福工作，用心照顧每一位鄉親，此外，也將整修公私協力托嬰中心台東站、辦理兒少家庭福利館新建工程，並設置台東縣青少年福利服務中心等，提供全齡照顧的社會福利服務，建構老幼共學美好環境。

台東縣政府爭取1億8000多萬元新建的樂齡社福大樓20日舉行動土典禮，預計2024年12月完工。（蔡旻妤攝）

社會處表示，樂齡社福大樓基地現址為「台東縣老人會館」，自1984年竣工迄今已逾38年，原建物缺乏無障礙設施且建物老舊破損，不符耐震規範及相關福利設施規定，因此縣府爭取中央補助約1億元，其餘經費由縣府以自有財源及公益彩券基金預算投入，工程總經費1億8440萬餘元，拆除重建後將興建地下1層、地上4層樓建築，樓地面積5089.32平方公尺，融入生態、節能、健康、減碳等綠建築概念，建置失能老人連續性的長照服務，提供完整的長者福利資源，未來將成為鯉魚山的新亮點。

原址為台東縣老人會館的台東縣樂齡社福大樓今天動土，未來將興建地下1層、地上4層樓建築。（蔡旻妤攝）

饒慶鈴提到，台東縣截至今年10月底止，老年人口數計3萬9608人，比率為18.62％，高於全國老年人口比率，縣府以｢開放、整合、創新｣的理念持續推動老人福利，如首創全台將老花眼鏡配鏡提前至60歲，另推行長期照顧、居家護理、社區及居家復健、老人餐飲、喘息服務等服務外，並於今年推動高齡者預防及延緩失能照護服務進入社區，促進長者健康體適能、加強跌倒防治與心靈成長等；縣內目前有日間照顧中心數5處、日照喘息5處、小規模多機能9處等長照服務，並陸續打造7座多元照顧服務中心，台東長照服務涵蓋率高達89.34％，居全台第3。

台東縣銀髮族高於全國老年人口比率，未來樂齡大樓將提供從健康到失能的長者照顧服務。（蔡旻妤攝）

社會處長陳淑蘭說明，樂齡大樓將提供從健康到失能的長者照顧服務，包括日照中心（團體家屋、小規模多機能服務）、家庭照顧者喘息據點、長青學苑、文康中心、社區照顧關懷據點、老幼共餐廚房及公共托嬰中心（0-2歲幼兒）等空間，採公設民營，委託社福團體進駐，提供在地共餐、多元學習等各項專業服務，以及多功能教室、會議室等，未來可開放在地居民、團體機關或學校借用，資源共享，建立優質、普及的老幼照顧體系。