台中市梧棲區楊姓婦人日前確診新冠肺炎獨睡露天陽台，近日寒流來襲，楊婦向警方求助，暖警自掏腰包8000元協助楊婦暫度難關（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市梧棲區楊姓婦人與其罹患腦癌的女兒日前確診新冠肺炎，因擔心傳染給中風的丈夫及年幼兒子，與女兒分別睡在廁所與露天陽台。近日寒流來襲，楊婦稱她睡在陽台快冷死，深夜和警方求助，暖心員警立刻協助找尋防疫旅館並自掏腰包8000元助楊婦暫度難關。

據了解，楊婦1年前為救女兒腦癌，找工作遭詐團詐騙銀行存摺，淪為人頭帳戶，被台中市烏日警分局大肚分駐所警員賴威廷查緝。楊婦向賴員表示，她的丈夫因中風無法工作、女兒腦癌開刀，種種情況都需要用到錢，又因夫家財務不符合低收入戶資格，才想說找別的工作，殊不知淪為詐騙集團的人頭戶。

賴員見楊婦一家4口居住於小套房內，環境險惡，主動留下聯絡方式，向楊婦表示若有什麼真的需要幫忙的話再與他聯繫；日前晚間楊婦突與賴員聯繫，楊婦向賴員表示自她與腦癌女兒確診，因擔心傳染給丈夫兒子，腦癌女兒睡在廁所，她則睡在露天陽台快冷死。

賴員立即協助查詢、致電1922詢問防疫旅館及相關資訊，但因楊婦一家身上現金僅不到100元無法負荷花費，楊婦再次聯繫賴員求救，賴員自掏腰包匯款8000元讓楊婦暫時解決相關醫療、車資等問題；楊婦抵達防疫旅館後，由女兒錄影道謝，楊婦表示，如果沒有賴員熱心幫忙，現在可能已經冷死在陽台，萬分感謝。

烏日警分局大肚分駐所所長劉峪銓肯定同仁期盡一己之力回饋社會，帶動善的循環，也表示警方本著關心弱勢及同理心，發掘貧困孤苦及需要幫助的人，且主動給予關懷，並協助申請相關弱勢關懷，讓民眾能夠維持基本所需，擁有平安喜樂的生活環境。