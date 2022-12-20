高雄前鎮區1輛貨車因鳴按喇叭，遭機車騎士怒嗆「你很惡！你很霸」，雙方止不住怒氣，相約下個路口談判，甚至引發肢體衝突。機車騎士也氣不過跑到派出所提告，警方也通知貨車駕駛到案說明，行車糾紛也演變成對簿公堂。

有民眾拍下畫面，1輛貨車和1輛機車就停在車來車往的大馬路口，只見1名機車騎士氣沖沖的拿起手機不停拍下這輛貨車，後方女子雖然將他拉住，甚至貨車司機已上車並且把車開走，他仍止不住怒氣，不停拿手機拍攝，但該畫面也全被拍下。

經警方調查，事情起因是一名57歲董姓機車騎士20日12時許，行經保泰路段停等紅燈時，突遭後方47歲的張姓小貨車駕駛按鳴喇叭，董姓駕駛因突然遭受驚嚇，當下便向小貨車大聲說：「你很惡！你很霸」，雙方則於下個路口停車理論，當下發生口角並引發拉扯，過程中董男臉頰受傷、手機掉到地上，雙方爭吵後，貨車駕駛最後駛離開現場。

董姓男子氣不過，隨後到瑞隆派出所提告，警方依規定受理並已通知張姓小貨車司機到案說明，全案訊後依強制、傷害及毀損罪移請高雄地檢署偵辦。警方表示，張姓駕駛貨車違停於該路口，影響用路人通行，依《道路交通管理處罰條例》予以舉發，處新臺幣600元至1200元罰鍰。