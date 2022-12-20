台灣大學頒發111年傅鐘獎學金頒獎典禮，今年共有72位新生獲得獎學金，而獎學金額度一學期新台幣10萬元，獲頒學子最多可領4年共80萬元，有助於專心學習。

台大19日晚間舉行鐘獎頒獎典禮，校長管中閔致詞時表示，國外大學都以高額獎學金吸引各國優秀學生，因此在108年上任後，變規畫設置傅鐘獎學金，鼓勵優秀高中畢業生就讀台大，留住人才。

台大19日晚間舉行鐘獎頒獎典禮，近100名學生、家長、貴賓出席。(台大提供／李侑珊台北傳真)

台大教務長丁詩同提到，傅鐘獎學金一學期為10萬元，最多可領4年共80萬元的獎學金，而台大每學期學雜費約2萬5000元到4萬元不等，獲獎學生有這筆獎學金後，更能專心求學，也能讓家長們更無後顧之憂。

代表學生致謝詞的台大外文系學生王善，分享自己在高中時因為對廣播的熱愛，經營全英文的Podcast推廣青少年議題，更曾以自媒體身分專訪法國、荷蘭、日本、台灣、阿根廷的電影導演，同時也長期筆耕電影評論和跨文化議題，高三成為知名媒體專欄作者。

王善說，多元參與課外活動，雖被說成不務正業，被擔心課業會跟不上，而他則是認為這些斜槓，可以學到很多不一樣的能力，像是待人接物的方式、跨域整合的能力、獨立思考的能力等，因此很感謝台大和傅鐘獎學金，讓他能有更豐沛的資源，發展個人興趣。