為鼓勵民眾多用行動支付APP繳路邊停車費，高雄市交通局今年6月1日至11月30日期間，推出用行動支付抽IPhone13、IPad等好禮外，還抽「護國神山」台積電股票。活動推出以來，民眾反映熱烈，使用行動支付從原本38萬多增加至43萬多筆，交通局於8日抽獎，有幸運兒11月7日停在苓雅區中正一路上，就幸運抽中台積電。

交通局表示，為加強鼓勵民眾多使用行動支付繳納路邊停車費，自2019年起，會不定期推出活動，今年6月1日推出抽獎活動以來，每月行動支付繳納停車費筆數已成長約32萬筆。

此次抽獎活動，共抽IPhone13、IPad、Garmin智慧手錶、禮券等158項好禮外，還有台積電股票1張，交通局於8日抽出159名幸運兒，IPhone13的2名幸運得主分別為10月19日停在新興區德生街、11月17日停在苓雅區河南路；IPad為11月8日停在三民區九如一路、10月25日小港區康莊路；Garmin智慧手錶為6月30日停在苓雅區武昌路。

而萬眾矚目的最大獎，則是11月7日停在中正一路段的幸運兒中獎，抽中價值約50萬元的台積電股票。

使用行動支付能不受到空間及時間限制，在任何地方就可以隨時完成繳納停車費，亦可免除忘記繳費的風險；另如有重複繳納停車費情形，系統亦會自動退回原帳戶，省時便利又安全，受到許多民眾喜愛。

林姓用戶表示，都用LINE Pay來付，因為有優惠外，還不用特地到超商繳費，省時又省錢，雖有時候繳費單掃不出來，但還是很實用；楊姓用戶說，使用行動支付繳費，真的會上癮，滑滑手機就能輕鬆搞定繳費問題。

交通局表示，使用行動支付能不受到空間及時間限制，能透過手機，隨時完成繳費；另如有重複繳納停車費情形，系統亦會自動退回原帳戶，省時便利又安全。民眾多加利用「LINE Pay」、「歐付寶」、「FriDay理財＋」、「Pi拍錢包」、「街口支付」、「車麻吉」及「OnePaid萬付通」等行動支付App繳納高雄市路邊停車費，繳費方便亦可享有不定期推出的優惠活動。