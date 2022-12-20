今年桃園市2至3件動保案收容量相當大，造成新屋動保園區滿載。（蔡明亘攝）

動保處今年8月查獲平鎮一處疑似非法繁殖場，沒入48隻品種犬，治療後安置到新屋動保園區照護。（動保處提供／蔡明亘桃園傳真）

桃市府動物保護處今年8月查獲平鎮一棟透天厝疑淪非法繁殖場，沒入48隻品種犬，送醫治療後安置到動物保護教育園區照護，結束裁罰行政程序後，12月初起連3周各開放8犬隻認養，不過認養狀況不理想。動保處長王得吉表示，此案沒入品種多為法鬥，近來動保案件多使園區滿載，盼善心人士能協助給牠們溫暖新家。

王得吉指出，此案依違反特寵法裁罰飼主20萬元，並沒入48隻品種犬，其中大部分都是法鬥，絕育前須走完裁罰相關行政程序，確定飼主未提訴願後，立即安排醫院替犬隻絕育。不過法鬥因身體結構關係，要以氣體麻醉較安全，但價格不低，全數法鬥加起來需花費逾10萬元，得採政府採購法流程標案簽約，分批絕育並休養5天以上後，才送回園區安置照護。

新屋動保園區12月起連3周至今，此案每周開放8犬隻分批提供民眾認養，不過據了解，目前認養狀況並不理想，開放24隻僅9隻被民眾認養，當初有許多人關心詢問，沒想到認養情況不佳。

王得吉說，繼平鎮動保案件後，接連查獲觀音愛媽狗園與蘆竹疑似非法繁殖場等案，收容量相當大，使得新屋動保園區滿載。盼善心民眾幫忙找合適飼主，不僅給予狗狗溫暖新家，也協助紓解園區收容壓力。

領養動保案件犬隻是否有需注意處？王得吉提醒，首先針對認養犬隻的品種習性要有相當程度的認知，並評估自家環境是否適合飼養寵物，若認養較高齡犬隻，可能會有醫療照護需求，個人經濟能力也需衡量，最重要還是每天都要給予陪伴與照顧。