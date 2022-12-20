「舞蹈教父」張勝豐過去是蔡依林等天王天后的御用舞蹈老師，去年傳出罹患阿茲海默症，被親哥關進療養院半年，之後他積極復出，未料上個月又發長文，寫下「生前的最後一個紀錄」、「我決定要走了，要離開這個傷心的人世間」等字眼，隨後即失聯，讓外界都相當擔心，今(20日)他終於出面回應這段時間音訊全無的真相。

據《TVBS新聞網》，張勝豐時隔23天終於回訊息表示，他遭到前經紀公司特助威脅，如果他自己不拿出錢，公司就沒辦法跟他繼續合作，逼迫他去跟特助經營的地下錢莊借錢，甚至夥同地下錢莊一起，要他不斷增加高利貸借款，還要他拿著借據拍下照片，讓張勝豐身心俱疲。

張勝豐坦言這段期間真的想不開，不過被救回了，目前正在休養。其實，上個月底，張勝豐就在臉書發長文，指控特助給他死刑宣判通知，將莫須有的罪名都扣在他身上，讓他一度光明的人生變成黑暗，他無力招架、已經遍體鱗傷，並表示被傷到生無可戀了，「我決定要走了，要離開這個傷心的人世間。」

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