一名女網友日前被交往4年的男友求婚，當下對方掏出戒指時浪漫無比，親友在旁送上祝福，但回家後男友馬上說「鑽戒我挑了很久，15萬左右，沒關係你可以慢慢轉七萬五給我就好」，原來這4年來兩人所有花費都是AA制，她傻眼問婚戒不是送她的嗎，男友說「結婚男生就應該要多付錢？」

該女網友在Dcard發文，她與男友交往4年感情雖穩定，但唯一讓她較無法接受的是對方的「堅持AA」觀念，交往至今全是AA，就連一瓶礦泉水她只要有喝，就須付錢，男友也絕不會佔她便宜，近期2人有了結婚的共識，某次周末男友在朋友的見證下拿出鑽戒向她求婚，當下她感到很幸福，朋友們都送上滿滿祝福。

但求婚完後2人回到家，男友向她開口「那個鑽戒我挑了很久，15萬左右，沒關係你可以慢慢轉七萬五給我就好」，她傻眼問對方連戒指也要跟她AA，男友則說「結婚是我們兩個的事啊，不應該AA嗎？」她說求婚戒指應該是男方送給女方的禮物，男友則不解地說「結婚男生就應該要多付錢？」

該女網友至今仍與男友相處有些微尷尬，她也不敢戴該戒指，「因為戴了好像我佔他便宜一樣」，她也擔心婚後對方是不是一樣如此計較；其他網友留言「這種強烈建議不要在一起，太計較的日子不好過」、「重點鑽戒他挑的，價錢也他挑的，你完全沒有選擇餘地，好慘」、「結婚後很難AA，有小孩更難AA，妳確定妳要跟他結婚嗎」。