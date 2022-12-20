美濃區公所創作「2023 GO to 美濃賞花趣」創意花海圖騰，將美濃冬季農產白玉蘿蔔及橙蜜香番茄融入圖騰中，並結合明年生肖兔年，取「to」「兔」諧音，來營造兔年花海。（美濃區公所提供／林雅惠高雄傳真）

聞名全國的高雄美濃花海，每年農曆春節期間總能吸引數十萬遊客前往賞花，今年高雄氣候11月仍相當炎熱，植入的花株提前開花，美濃花海也因此提早在2023年1月9日登場，除賞花外，更首度規畫花海迷宮，希望讓遊客在賞花之際，也能沈浸在走迷宮樂趣中。

受到新冠肺炎疫情影響，高雄美濃花海開園儀式已2年喊卡，美濃區公所為了營造花海，2022年虎年花海特別擴增1公頃打造防疫主題的花田，花田中展示1組專業醫護人員及160公分高的戴口罩 防疫虎，整體花海並以向日葵、百日草、小油菊、大波斯菊等打造出5大花田區，成功吸引12萬名遊客前來賞花。

2023年美濃花海則是精心規劃迎接兔年的「GO兔美濃賞花趣」創意圖騰及「五彩繽紛波浪色塊」，更首創「花田歷險葵花迷宮」，希望以向日葵為花牆，呈現出花中花的迷宮，讓遊客迷宮歷險也沉浸在浪漫繽紛花海中。

美濃區公所表示，2023年美濃花海規畫31公頃，共有6大賞花專區（湖畔花區、幸福平安花區、奇美花區、茶亭花區、德興花區及金瓜寮花區），較去年多一花區，而今年11月高雄氣候炎熱，11月植入的花株已陸續含苞待放，美濃泰安路0.5公頃及茶亭牛角灣0.2公頃百日草花海則是炫麗綻放中，花海因此提前於2023年元月9日登場。

而美濃區公所發揮創意創作「2023 GO to美濃賞花趣」花海圖騰，於圖騰設計上將美濃冬季農產白玉蘿蔔及橙蜜香番茄融入圖騰中，並結合明年生肖兔年，取「to」「兔」諧音，利用紅、橙、黃、紫、桃、白等6種顏色百日草呈現「2023 GO 兔 MEINONG」圖騰，來營造兔年美濃花海。

美濃區公所表示，2023年花海和2022年相比，增加一個金瓜寮花區，總共有6大花區，這次亮點就是主要裝置藝術，是配合6大花區（幸福平安花區、茶亭花區、湖畔花區、奇美花區、德興花區、金瓜寮花區）各式花種的特色，搭配特色裝置藝術將該區的花及景色完美呈現出來。