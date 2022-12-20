金管會今（20日）通過對南山人壽、台灣人壽、國泰人壽、中國人壽及新光人壽等5家壽險公司因未依規定時限公告資產重分類資訊，違反證券交易法之裁罰處分案，開罰新台幣408萬，其中南山人壽迄今仍未公告，對行為負責人處以120萬罰鍰最重，其他4家各罰72萬。

金管會指出，南山人壽、國泰人壽、台灣人壽、新光人壽及中國人壽等5家壽險業者，已決定變更管理金融資產之經營模式，應依規定於事實發生日起二日內辦理公告。

金管會續指，惟查南山人壽迄未依規定辦理公告，而國泰人壽、台灣人壽、新光人壽及中國人壽等4家壽險公司則有延遲公告情事，核有違反證券交易法第36條第3項第2款規定，衡酌違失情節輕重，依證券交易法第178條第1項第4款及第179條第1項規定，對南山人壽為行為之負責人處罰鍰120萬元，並對國泰人壽、台灣人壽、新光人壽及中國人壽為行為之負責人處罰鍰各72萬元。

金管會重申，資訊公開之即時性、正確性及完整性，為奠定資本市場公開、透明及有效運作之重要基石，為保障投資，公開發行公司應落實證券交易法資訊公開之作為義務，妥適評估應公告事項對公司財務業務之可能影響，於規定時限內在公開資訊觀測站辦理公告，充分揭露攸關投資人決策之相關資訊，降低資訊落差，以維護股東及投資人權益。

對於壽險公司金融資產重分類，因未依規定在時限內公告，金管會裁罰5家壽險公司；南山人壽表示，虛心接受，將儘速辦理公告。