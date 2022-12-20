新竹縣國中小學生營養午餐加菜有石斑魚，學生都吃得津津有味，直說好吃，12月底還能吃到第3次。（羅浚濱攝）

農委會推出「班班吃石斑」計畫，新竹縣在全國各縣市首先下單採購，122所國中小學生已吃到2次石斑魚，學生個個吃得津津有味，很期盼12月吃到第3次，縣府農業處長范萬釗20日在主管會報帶來好消息，指合約廠商日前知會，第3批石斑魚將在12月底到貨。

縣長楊文科肯定農業處和教育處的努力，讓新竹縣國中小學生很快就吃到石斑魚，目前全國還有9個縣市學生還未吃到石斑魚，新竹縣學生12月底能吃到第3次，真的很幸福！

范萬釗說，農委會「班班吃石斑」計畫，漁業署補助新竹縣2千多萬元，縣府依據中央共同契約下單採購4次石班魚，給全縣122所國中小免費營養午餐加菜，每次採購4691公斤，費用498萬餘元，貨到後驗收合格才付款，10月中旬各學校學生吃到第1次後，11月第2次也吃完。

由於6月大陸禁運台灣石斑魚，「班班吃石班」是屬於加工廠取肉片用，不能有刺，且龍虎斑取肉率低只有38％，加上內外銷市場都在推廣石斑魚，漁民預期心理，使正常規格的石斑魚多已銷售，缺少大魚規格，造成貨源不足情形。

范萬釗說，目前全國各縣市的營養午餐食用石斑魚供餐有13個縣市，新竹縣等8個縣市已供餐2次，尚未供餐有9個縣市，新竹縣12月採購第3次石斑魚則早已完成下單。

范萬釗說，合約廠商19日知會，將依約12月底前供貨，至於明年1月最後第4次採購的石斑魚，也會努力請廠商供貨。

教育局長楊郡慈指出，新竹縣執行國中小免費營養午餐政策，縣長楊文科提升為「聰明午餐」，增加富含OMEGA-3的深海魚、堅果類及全榖類等食材，中央「班班吃石斑」計畫是額外加菜，學生們都說好吃，希望12月底吃到後，第4次也能如期上菜。