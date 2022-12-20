醋是不少人喜愛的調味料，市面上常見有黑醋與白醋兩種，醫師表示，不只顏色、酸度不同，其實鈉含量差很大，白醋是單純以糯米釀造而成，烏醋則是以糯米為基礎，加入洋蔥、紅蘿蔔等蔬果，加上辛香料、鹽、糖等調味料釀造。值得注意的是，以100公克而言，白醋的鈉含量僅81.4毫克，而烏醋的鈉含量高達1571毫克，是白醋的19倍。醫師表示，相較於黑醋，白醋鈉含量低、原料較單純，是較健康的選擇。

內科醫師傅裕翔在其臉書專頁上表示，吃火鍋、水餃時，不少人會沾醋來添加風味，各自有擁護者，但喜歡烏醋者似乎較多，他分析是因為酸度較低、風味較多元。他因此分析兩者的釀造方式、熱量、鈉含量。

就白醋而言，釀造方式單純以糯米釀造而成，以每100公克而言，熱量為16.6大卡、鈉含量81.4毫克，酸度較高。烏醋則是以糯米為基礎，加入洋蔥、芹菜、大蒜、紅蘿蔔等蔬果，加上辛香料、鹽、糖等調味料釀造，熱量為35.9大卡，但鈉含量則達1571 毫克。

傅裕翔表示，光就鈉含量而言，烏醋的鈉含量爆炸高，是白醋的19倍，吃多會造成身體負擔，三高族群、腎臟患者最好食用白醋較佳，此外，白醋原料較烏處單純天然，對一般民眾而言，白醋也是較佳的選擇。