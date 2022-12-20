台北市立委補選議題攻防不斷，民進黨候選人吳怡農今(20日)提出警消政策，主張由中央編列預算，解決現況消防問題。但國民黨候選人王鴻薇反擊指出，她已爭取首都警消加給提高至1.5倍，且以台北市來看，警消經費加給提高早就可以做了，是中央還在卡。問題根本不是經費 ！

王鴻薇今(20日)在臉書發文表示，去年由於北市警消人員勤務繁重程度遠高於其他都會區，加上疫情爆發後，許多基層因協助防疫，苦喊快吃不消，在她與藍營北市議員陳炳甫、徐弘庭、闕枚莎、吳志剛共同爭取下，當時的台北市長柯文哲還簽下承諾書，支持北市警消人員勤職務加給調升1.5至2倍，而且經費由地方支出，不需要中央！

王鴻薇強調，由於她們的爭取，目前台北市政府預計明年開始，警察方面提升至1.5倍，預估每年增加經費約3億6728萬1513元，消防局提升至1.5倍，預估每年增加經費約8354萬8140元，總計4億5082萬9653元，這筆錢台北市政府願意支出，但現在就卡在行政院，就卡在民進黨政府手上。

王鴻薇提醒，如果連地方政府願意自行支出補貼警消人員經費，中央都可以卡著，吳怡農先生你的政策要中央主導編列預算，這個政策的可行性真的非常低。她還問吳怡農：「不曉得你提的時候，有跟執政政府溝通過嗎？順便也幫我問問民進黨，台北市警消跟台北市政府哪裡得罪你們民進黨了？為什麼連照顧他們的政策，都要卡著？」