新黨新北市平地原住民議員候選人林霈宸是中和區某診所負責人，她在參選期間涉嫌以免除掛號費方式，換取選票，林女明明沒有醫師執照，卻還幫多位病患問診及開立藥方，以此詐領34萬餘元的健保費用，她甚至透過新黨、廈門某生技公司，無償進口14箱快篩際販賣，新北地檢署今依選罷法、醫師法、詐欺取財等罪起訴林女。

檢調發現，林女今年9月登記參選後，負責診所就開放原住民免費掛號，林女每遇有平地原住民投票權的病患，便以免除掛號費的方式，換取選票，林女今年6月至10月間還接連充當密醫，幫多位病患問診開藥，並登入健保電腦系統，以診所李姓醫師名義，登載健保點數，詐領34萬餘元健保費。

另外，檢調也發現，林女今年5月起還透過多位親友名義，辦理輸入快篩劑同意許可，隨後透過新黨、廈門某生技公司，引進14箱、1400劑的免費快篩劑，並以每劑50元的價格，轉賣給張男。

林女偵訊間坦承犯行，檢方認為，林女犯行個別，行為互殊，依醫師法、選罷法、偽造文書、詐欺取財、醫材法起訴，另諭知李姓醫師緩起訴。