台南市長黃偉哲頒發「對日事務諮詢顧問」聘書給水上町公務員阿部真行。（市府提供／洪榮志台南傳真）

日本群馬縣水上町町長阿部賢一今天抵達台南市政府拜會市長黃偉哲，雙方討論疫情結束後的交流活動。黃偉哲表示，台南非常期待能與水上町，在人員互訪、觀光、文化、物產等層面的交流，都能更進一步。

市府指出，水上町於2013年與台南市結為友誼市後，疫情前每年參與台南國際芒果節、國際旅展等各項活動，還曾帶領教育交流團與崇明國中交流，以及組織町民團來訪；疫情期間除持續支持台南的農產品外，也協助將市府消防局的學童手繪燈籠寄到日本展出。

台南市長黃偉哲頒發感謝狀給日本群馬縣水上町。（市府提供／洪榮志台南傳真）

黃偉哲除感謝阿部賢一於10月當選後，立即規畫到台南訪問，並頒發感謝狀給水上町，感謝水上町長期用心經營雙方交流外，還頒發「對日事務諮詢顧問」聘書，給水上町派駐台南長達9年的阿部真行，讚許阿部真行對雙方交流的貢獻，成為水上町及日本其他城市與台南交流的橋梁。

阿部賢一指出，明年即將迎來締約10周年，他非常期待能有更多交流，也將積極推展因疫情暫停的修學旅行、町民旅行等活動。