運動就是我的DNA！養成運動習慣，打造健康生活已成為共同目標，地方也組織多元的體育賽事，運動不只健身同時也健心。年年獲得體育署「運動企業認證」的永慶房屋力挺運動比賽不遺餘力，熱情贊助槌球錦標賽所需帳篷，為推廣體育文化盡心力。

槌球錦標賽鬥智也鬥球技 永慶房屋熱情提供賽事帳篷

北教大校友總會舉辦111年第二屆北教大校友盃槌球錦標賽，在松山區民權運動公園熱鬧開打，參賽隊伍為臺北教育大學退休教職、對槌球有興趣的民眾組隊，今年共有10隊報名參加，相互鬥智鬥技術，最後由松山五福隊與北教大新光隊抱回冠軍寶座。

槌球為男女老少咸宜的運動，融合了高爾夫球、撞球、象棋等特色，規則簡單、輕鬆有趣，槌球不只比體力，更考驗參賽隊伍的智力和思維！此外，槌球也十分重視「團隊合作」的精神，每個人都是比賽中重要的一員，需要隊友彼此互相配合，才有機會獲勝。槌球運動不僅健身更能激發腦力、促進身心健康發展，北教大校友總會希望透過各隊互相切磋球技，增加比賽經驗，更能夠推廣槌球運動。

第二屆北教大校友盃槌球錦標賽在民權公園熱鬧開打，透過競賽切磋球技更能促進身心健康。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋業管部協理陳賜傑分享，運動企業永慶房屋推動「聰明工作、健康生活」的企業理念，內部舉辦運動賽事及健走比賽鼓勵同仁養成運動習慣，讓工作與生活正向循環。永慶也持續深耕在地，服務鄰里、社區活動，大力支持體育活動及競賽，贊助所需帳篷、提供人力支援，讓參賽隊伍、加油團及工作人員們可以遮陽、休息，協助活動順利、圓滿，未來也會熱情支持各項運動比賽，促進在地商圈繁榮向上發展。