本月稍早，1架B-2轟炸機緊急迫降，並且發生起火事故後，美國空軍決定B-2轟炸機全面停飛，原訂B-2將要飛掠的幾個花車遊行與球賽開幕式，不是缺席就是由其他飛機代班。目前美國空軍還未決定是否要修復這架昂貴的飛機。

美聯社報導，12月10日，機身編號90-0041的B-2轟炸機「夏威夷精神號」(Spirit of Hawaii)在飛行中發生故障，緊急降落在密蘇里州的懷特曼空軍基地(Whiteman AFB)，之後發生起火，受損相當嚴重。所幸大火隨即被撲滅，也沒有人員受傷。

在事故之後，美國空軍決定B-2全面停飛，此事影響重大，只有不到 20 架的B-2，數量雖少，卻是與 B-52H同溫層堡壘轟炸機，一起構成了美國空軍核打擊力量的主力。B-2具有極大的戰略象徵性，它每年定期部署在印太地區，最近還部署到歐洲，還有一段時間部署在印度洋，都是代表美國對當地局勢的關注。

Super Bowl LV flyover

在B-2停飛後，原本B-2的幾項公關節目，比如飛越 2023 年玫瑰花車遊行與大學美式足球開幕式的飛掠活動都要取消，由B-1槍騎兵轟炸機取代。

B-2 是首款量產的雷達隱身轟炸機，雖然機身寛度達到52公尺，但是雷達截面蹤約等於高爾夫球大小，雷達上幾乎偵測不到。它於1989年首飛，其飛翼設計震驚了世人，許多人相信，這就是「不明飛行物」的真相。

不過，超越同時代的科技，也造成它極度昂貴，B-2的單價超過24億美元，在當年的幣值來算，相當於同等重的黃金價格。在冷戰結束的大環境下,量產數量一減再減，最終只生產了21架。

B-2數量過少影響了部署的能力，2016年，美國空軍提出新戰略轟炸機計劃，最終成果就是B-21「突襲者」(Raider)，外型上像是略小一點的B-2，但是美國空軍決定要生產超過70架，做為新一代的戰略轟炸機主力。1號原型機於本月公開展示，計劃於明年進行首飛。

2021 年 9 月，懷特曼的另一架 B-2 在液壓系統發生故障後不得不緊急降落，導致轟炸機的起落架坍塌。轟炸機的左翼拖曳了大約一英里，飛機才停下來，造成至少 1000 萬美元的飛機損失。