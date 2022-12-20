台灣大哥大連續6年與TLPGA共同主辦台巡賽年終大賽「2022台灣大哥大女子公開賽」，本屆賽事21日起在東華高爾夫球場進行三回合54洞比桿賽，是新冠肺炎疫情解封後寶島首場國際級的女子高球賽，因疫情將近2年缺席的外籍選手得以再度來台參賽，5位歷屆冠軍包括泰國女將普洛依薔普（Ploychompoo Wilairungrueng）、李旻、林善葳、錢珮芸與徐薇淩首度同台，台巡賽年度獎金排名前20的好手也幾乎全員到齊，台灣大也祭出高達500萬元總獎金，並將「一桿進洞獎」洞數，從3洞擴大為4洞，期待每位選手揮出最佳桿數，創造能所不能。

普洛依薔普、李旻、林善葳、錢珮芸與徐薇淩於20日進行的開賽記者會上，誓言成為首位奪得2座冠軍獎盃的賽史第一人，來為2022年球季劃下完美句點，徐葳淩表示：「自己上次奪冠是2021年，時間最接近，手感最好。」李旻高呼：「要把2018年奪冠的比賽內容進行微調，然後『複製貼上』就行了。」

林善葳則說：「櫃子裡的2019年台灣大冠軍獎盃看起來有點孤單，需替它找個伴。」錢珮芸預測：「今年比賽結束後，歷屆冠軍應該一樣也只有5位」，同羊暗示自己勝券在握，唯一的外籍歷屆冠軍普洛依薔普自信喊道：「盡我所能！（Do my best）」5位女將彼此互別苗頭，較勁意味濃厚。

征戰女子職業高球最高殿堂LPGA已有8年資歷的徐薇淩，今年LPGA賽季參加了23場比賽，雖然未能像去年一樣再添1座LPGA冠軍，但仍在6月中旬的梅傑爾LPGA精英賽（Meijer LPGA Classic）揮出過低於標準桿15桿的好成績，拿下全年個人最佳的並列第9名，徐薇淩回應：「謝謝一年來大家的支持與加油！這一個球季雖然沒有太突出的表現，但是異於往常是我沒有崩潰大哭、沒有驚慌失措，更沒有感到走投無路；即便有很多可惜，但總是能從中發現好多進步的空間。」

歷經連日陰雨低溫的天氣，這兩天寶島都是晴空萬里又溫暖的好天氣，台灣大哥大董事長蔡明忠20日現身開球儀式，為配對賽開出漂亮的第1桿，我國現役PGA美巡賽一哥、同時是2020東京奧運高爾夫球銅牌名將潘政琮也驚喜現身，共同為選手加油打氣。

總獎金500萬元的2022「台灣大哥大女子公開賽」，主辦單位在完成前兩回合比賽後，將取成績排名前50與同桿的選手，晉級最後一輪決賽，比賽現場不收門票，歡迎球迷踴躍進場觀賽，台灣大哥大也會在YouTube頻道及博斯高球二台，從本周四（22日）中午12點00到下午4點，以及本周五（23日）上午10點到下午2點，提供賽事現場的直播服務。

台灣大哥大董事長蔡明忠在台灣大哥大女子公開賽開球儀式中，為大會開出漂亮的第1球。（TLPGA提供）