有些人在感情中可是傲嬌得要命，明明很喜歡、很需要對方，卻總是喜歡用嫌棄、碎念的態度來對待，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖牛、生肖馬、生肖豬在感情中比較內斂，表面上雖會嫌東嫌西，但心裡依舊離不開，希望與對方相守一輩子。

▍生肖牛

對於思想保守的生肖牛來說，他們就是想為對方建立一個無後顧之憂的舒適環境，努力工作充當家裡的支柱，也因個性偏向「苦幹實幹」，不太會說甜言蜜語，有些話其實沒惡意，卻有嫌棄、挑剔的感覺，若太在意，不妨和他們理性討論，找到兩人之間的共識，也想想對你的付出，感受他們難以啟齒的心意。

▍生肖馬

路遙知馬力，相處過後一定會知道生肖馬的魄力與毅力，加上他們大多好面子，有大男人或是大女人的胸襟，沒辦法當個風花雪月、沉浸在愛情裡的小文青，所以常常會用一種嫌棄的態度來表達自己的愛意，並說明該怎麼做可以更好，其實是變相地稱讚對方已經很棒了，不然他們早就拂袖而去了不是嗎？

▍生肖豬

生肖豬很愛說反話，絕對不會說「變成什麼樣子我都喜歡」這種肉麻話，而是故意說「要是體重增加太多，到時候沒人理」，這種話中有話的情意，可要仔細聆聽，表面上有點嫌棄，實際上不只在乎對方的健康，還帶著一點溫柔。