總獎金500萬元的2022台灣大哥大女子公開賽，明日將在東華高爾夫球場開打，隨國境開放，暌違近2年，因疫情缺席的外籍選手得以返台，5位歷屆冠軍泰國女將普洛依薔普、李旻、林善葳、錢珮芸與徐薇淩首度同台，總計吸引國內外102名職業高球女將與業餘好手競逐，爭霸法藍瓷冠軍獎盃

歷經連日陰雨，今出現晴空萬里的好天氣，我國現役PGA美巡賽一哥、同時是2020東京奧運高爾夫球銅牌名將潘政琮驚喜現身，共同為選手加油打氣。

5位歷屆冠軍女將普洛依薔普、李旻、林善葳、錢珮芸與徐薇淩於記者會上，誓言摘下首二冠，成為首位奪得2座冠軍獎盃的第一人，寫下2022台灣大哥大女子公開賽歷史紀錄，為2022年球季劃下完美句點。5位女將記者會上高呼冠軍宣言，徐葳淩表示，「自己上次奪冠是2021年，時間最接近，手感最好」；李旻高呼「把2018年奪冠的比賽內容進行微調，然後『複製貼上』就行了。」

林善葳則說，「櫃子裡的2019年台灣大冠軍獎盃看起來有點孤單，需替它找個伴」；錢珮芸預測，「今年比賽結束後，歷屆冠軍應該一樣也只有五位」，暗示自己勝券在握；普洛依薔普自信大喊，「Do my best！」彼此互別苗頭，較勁意味濃厚。

台灣女子職業高爾夫協會(TLPGA)理事長劉依貞表示，今年這場比賽終於迎來睽違兩年的外籍選手，參賽總人數也從前兩年的90人規模擴大到102人。TLPGA本季表現最佳的好手，包括獎金排名前20的選手，如暫居榜首的張雅淳、第四的石澄璇與第五的洪玉霖，幾乎全員到齊，讓這場台巡賽頂級賽事的卡司更為堅強，也歡迎熱愛高爾夫運動的球迷踴躍進場，為喜愛的球員加油打氣。

征戰女子職業高球最高殿堂LPGA已有8年資歷的徐薇淩，今年LPGA賽季總計參加了23場比賽，雖然未能像去年一樣再添一座LPGA冠軍，但仍在六月中旬的梅傑爾LPGA精英賽(Meijer LPGA Classic)揮出低於標準桿15桿的好成績，拿下全年個人最佳的並列第九名。

徐薇淩表示：「謝謝一年來大家的支持與加油！這一個球季雖然沒有太突出的表現，但是異於往常是我沒有崩潰大哭、沒有驚慌失措，更沒有感到走投無路；即便有很多可惜，但總是能從中發現好多進步的空間。」

2020台灣大哥大女子公開賽冠軍錢珮芸，上屆比賽由於剛從美國參加完LPGA 2022年球季資格賽後返台隔離，因此無法前來衛冕，但最後仍順利取得LPGA球季入場券。今年LPGA球季錢珮芸一開始雖然遇到亂流，連續四場比賽未能晉級，但隨後漸入佳境，在八月份的 ISPS Handa 世界邀請賽(ISPS Handa World Invitational)中擊出低於標準桿14桿的好成績，拿下台將今年LPGA最佳的並列第四名，同樣也是本週冠軍的熱門人選。

2018年底靠台灣大哥大女子公開賽冠軍順利走出低潮的旅美名將李旻，今年辛苦征戰LPGA成績未如預期，整季出賽20場比賽總計有11場比賽取得晉級，最佳成績是九月波特蘭精英賽(Portland Classic)的並列第24。由於年終的排名積分不夠，李旻想要重返2023年美巡賽必須再度挑戰Q Series資格賽，經過八回合的馬拉松比賽，李旻發揮能所不能的精神，最後順利取得美巡賽資格。為參與今年度台灣大哥大女子公開賽，李旻賽前風塵僕僕地趕回台灣，參與本週逐冠行列，以實際行動支持老東家台灣大。

除了徐薇淩、錢珮芸與李旻，上週在緯創公開賽於淒風苦雨中以兩回合高於標準1桿封后的新秀張雅淳，不但近況絕佳，TLPGA最新獎金排名隨即三級跳升至榜首，也是冠軍呼聲很高的選手；另一方面，「宜蘭球后」石澄璇今年球季雖然表現可圈可點，但最後總是差了臨門一腳，本季共有六場比賽屈居第二，本週希望能突破「最後一哩路」，拿下久違多時的冠軍。