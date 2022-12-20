民進黨在近期的九合一大選跟嘉義市長補選連續遭到重挫，台灣民意基金會今（20）日也公布最新民調，蘇貞昌內閣不滿意度52.6％，滿意度僅剩36%，其中非常不滿意高達28.5％，民眾要求內閣總辭的呼聲相當高。至於下屆行政院長，陳建仁、鄭文燦、顧立雄都是被外界點名的可能人選，不過國民黨台北市前議員羅智強稍早在臉書提出一個出人意料的人選「監察院長陳菊」，引發網友熱議，還有人笑說，綠營準備要玩大風吹了嗎？

對於最新公布的民調數據，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，蘇貞昌的內閣已經失去超過半數國人的支持和肯定，且不滿意者遠超滿意者，這對民進黨政府來說是一個嚴重的警訊，也是自2019年1月蘇內閣成立以來的最低記錄。

由於民眾對於現任閣揆及內閣表示不滿，民進黨在嘉義市長選戰大敗之後，黨內要求換閣的傳聞也甚囂塵上。羅智強今日就在臉書發文討論，「蘇貞昌如果下台，新的行政院長會是陳菊嗎？」

羅智強提出這個意料之外的人選，馬上引爆網友討論的熱度，短短3小時內就出現500則回文。大部分的人都表達不贊同的意見，「換誰都一樣爛」、「她可沒那麼傻，民進黨正走霉運」、「別傻了，老蘇志在大位，不可能下台的！」；不過也有網友相當認可，「然後蘇貞昌去監察院？大風吹？」「這是民進黨老人在玩大風吹嗎？」「可以啊，讓蘇貞昌先下台吧」、「也好，提前來個看守內閣」。