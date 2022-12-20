台東縣政府推展TTMaker創客培育，20日舉行成果發表會。（台東縣政府提供）

因應市場數位轉型、永續發展等趨勢，台東縣政府推展TTMaker創客培育，20日舉行成果發表會，縣長饒慶表示，今年共計有29組創客團隊進駐，其中58％為返鄉青年，31％為東漂族群，29組中有27組為青年團隊，經過1年的陪伴，大家都有更明確的方向，在創業的路上不孤單。

饒慶鈴說，台東縣政府從2016年開始就成立TTMaker（台東創客），在這6年中，一直看到創客在做不同的演變，從第1批大部分是外地團隊，到目前在地團隊占絕大多數，第3代TTMaker希望與創客一起思考如何落實這些想法，陪伴創客做資 源的盤點與整合。

饒慶鈴表示，TTMaker計畫已推動5年，培育了136組創客團隊，例如以原民風格設計站上國際時裝舞台的設計師沙布喇.安德烈、及將鹿野紅烏龍推向年輕族群的「女兒不懂茶」，今年共計有29組創客團隊完成進駐，其中58％為返鄉青年，31％為東漂族群，29組中有27組為青年團隊，顯見縣府施政逐漸為青年族群所認同。

台東縣政府國際發展及計畫處說明，今年培育計畫進入TTMaker 3.0，特別引入台東大學的學術資源，以「共創 ‧ 共好」為執行主軸，落實在地陪伴，今天的成果發表會邀請8組創客團隊在現場展示，並由饒慶鈴頒發以100％海洋廢棄塑料回收後重新熱融成型的進駐證書給創客。

此外，台東的產業以中小企業為主，規模普遍不大，更需要外部支持及跨域互助，因此今年TTMaker跳脫以往的輔導方式，媒合及輔導了11組創客團隊完成提案，爭取中央各項補助計畫，經中央主辦機關審查後共計6案獲得補助，共爭取到的計畫規模達1400萬，提案成功率達54％。