高市府今（20）日小內閣總辭，拍完「畢業照後」，小內閣微調，包括新聞局長、觀光局長、行國處長皆換人當，分別為原行國處長項賓和、高市議員高閔琳、美女發言人張硯卿。至於原觀光局長周玲妏則調任高雄市工商發展投資策進會總幹事。

高市府團隊今天拍「畢業照」。（柯宗緯攝）

陳其邁今受訪時強調，職務調整仍以穩定，給年輕人機會來做佈局，連任後不少重大建設要加速推動，對於後疫情時期，包括產業振興、促進觀光等都會有些不一樣的做法，因此會朝向如何發揮集體的戰力，也兼顧到經驗傳承及年輕化來做調整。

高市府團隊今天拍「畢業照」。（柯宗緯攝）

高市府傍晚公布完整團隊異動名單，高市府發言人周璟瑜表示，秉持陳其邁市長人事穩定、團隊年輕化的大原則，除大部分局處首長會重新任命，續行推動市政以外，新加入高雄市政府團隊的2位首長都是40歲以下的年輕人，替市府團隊注入年輕人的熱情與活力。

高市新聞局長由原行政暨國際處處長項賓和調任。（柯宗緯攝）

原新聞局長董建宏因有生涯規畫請辭，他在借調高市府2年4個月後，將回歸校園任教，接任的原行政暨國際處處長項賓和，現年54歲、高雄人，畢業於政治大學新聞系、中山大學行銷傳播管理研究所碩士，有多家電視台任職經驗、蘋果日報特派，熟悉媒體生態，陳其邁盼借重其豐富媒體經驗，維持市府和媒體間的暢通管道。

原觀光局長周玲妏調任高雄市工商發展投資策進會總幹事。（柯宗緯翻攝）

原觀光局長周玲妏任內表演有目共睹，包括舉辦國慶煙火、台灣燈會、旗津風箏節、熱氣球節以壽山動物園改建等大型任務，並在高雄掀起米其林必比登風潮。階段任務完成後，調任高雄市工商發展投資策進會總幹事，陳其邁盼借用其調和鼎鼐的能力，在全球產業鏈重組的今日，作為高雄市政府和企業溝通橋梁。

新任觀光局長由高雄市議員高閔琳接任。（柯宗緯翻攝）

至於新任觀光局長由高雄市議員高閔琳接任，年僅40歲的她當選過2次高市議員，但這次黨內初選失利，未能連任，而後擔任陳其邁競選連任的發言人。這次陳其邁看重她的國際交流經驗，期許接續原局長周玲妏，大力推展疫後高雄觀光，在後疫情時代替高雄的商圈、夜市、和住宿業者帶來新發展。

新任行政暨國際處處長由32歲、高雄人張硯卿接任。（柯宗緯翻攝）

新任行政暨國際處處長由32歲、高雄人張硯卿接任，畢業於政治大學公共行政學系，曾任新聞台政治組長、主播，今年中出任高市府發言人，陳其邁期許她能發揮所學，協調市政並整合資源，深化高雄國際辨識度及能見度。