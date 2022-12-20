水林鄉農會為推廣在地優質甘藷，舉辦農民節表彰活動暨甘藷創意料理品嘗會。（雲林縣政府提供∕呂妍庭雲林傳真）

水林鄉農會也邀請廚師以甘藷為食材，料理創意美食供參與民眾品嘗。（雲林縣政府提供∕呂妍庭雲林傳真）

雲林縣水林鄉甘藷栽種面積高達1000多公頃，總產量占全台5分之1，現已進入甘藷產季，今水林鄉農會為推廣在地優質甘藷，舉辦農民節表彰活動暨甘藷創意料理品嘗會，雲林縣長張麗善應邀出席，除感謝農會用心行銷水林好農產，表示縣府也會協助，透過雲林良品全台5000個據點，大力推廣高品質的水林甘藷。

張麗善表示，水林鄉是甘藷的故鄉，所栽種的台農57號甘藷品質優良，口感非常好，平時不但可運用在各式料理中，還可製成地瓜片、地瓜薯條、地瓜酥等加工品，就連全台便利超商都有烤番薯可購買，甚至在國外也可買到水林甘藷，感謝水林農會用心推廣，縣府協助行銷水林甘藷。

水林鄉農會代理總幹事蔡瑞堂指出，水林鄉是台灣甘藷主要產地，栽種面積高達1000多公頃，占全台栽植面積10分之1，總產量更高達全台5分之1，總產值約6億元，最近甘藷即將進入盛產期，到明年3、4月都是產季，水林農會每年都會配合產季舉辦大型活動，幫農民做促銷。

縣議員黃文祥則說，雲林縣一鄉鎮一特產，水林特產就是甘藷，即俗稱的番薯、地瓜，近20年來，水林農會致力於甘藷的推廣，每一年都舉辦甘藷行銷活動，讓大家一講到番薯就想到水林。

今農會也邀請廚師以甘藷為食材，料理創意美食供參與民眾品嘗，同時配合農民節表揚模範農民，感謝他們對於農業的付出與貢獻，蔡瑞堂強調，希望透過認識食材、製作料理，將水林甘藷融入日常主要烹飪食材，進而將水林鄉優質的甘藷推廣給全台消費者。