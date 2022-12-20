39歲大陸女星江一燕，有著文藝才女的形象，2019年她曬出照片稱得了建築獎，事後網友挖出得獎的是一個團隊，江一燕只是屋主，並不是主要設計師，讓許多網友斥責她為了才女人設說謊，近年她很少亮相在螢光幕前，她日前透過採訪還原當時發生的事並透露已經結婚生女。

江一燕過去和連鎖糕餅店老闆曾公開挽手走紅毯，對方當時有老婆，網上謠傳江一燕當糕餅店老闆的小三，即使當時澄清兩人只是朋友，仍被許多網友認為當豪門小三，歷經3年法院判定出爐，造謠的帳號在網上進行公開道歉。

大陸女星江一燕曾分享自己獲獎，之後卻慘遭打臉。（圖／微博）

江一燕曾聘請設計團隊為自己打造別墅，設計團隊用這所建築參加美國建築大師獎，雖然江一燕並沒有擔任主要設計，不過作為屋主在7年內付出了很多靈感，出於這個原因團隊把江一燕的名字寫到設計師名單，得獎拍攝照片中她拿著獲獎證書站在中間，加上她在微博發文「第一次參與設計，跨界建築，謝謝陪我一起執著的我們的Team~」，她個人的公眾號也只有提自己獲獎，並沒有提到主設計師其實另有他人，種種行為都讓外界以為她擔任建築設計師帶領團隊獲獎。

江一燕曾回嗆網友，當時並未提到自己並非主要設計師。（圖／微博）

面對網友質疑，江一燕當時回應「如果有人認為隨便都可以做完活動去美國建築大師獎頒獎現場拿著獎牌秀一下，那請大家一起來呀！在2018年收到獲獎通知時也只是和團隊分享了一下喜悅。」近日她受訪解釋是衝動發了一些宣洩性文字，而她的別墅最後也因不合建築法規慘遭拆除。

江一燕首度透露已經有女兒。（圖／微博）

她在採訪中透露今年把家搬到雲南的鄉村，可以看到大片的稻田，如今不拍戲的時候，她都和家人在一起，陪著女兒先生過著簡單的生活，江一燕表示最近打算租一塊小菜地，學習栽種女兒愛吃的蔬菜。不過許多網友並不買單，認為：「但當時她發那篇微博就是有想讓公眾覺得她攝影設計文藝各個開花」、「而且她只用了一念之差來形容當時的虛榮，可她當時的微博明明白白得說自己設計的得了大獎，所有的照片都是她自己領獎拍照，壓根沒有團隊」、「不細品都不知道她這專訪話裡話外都是不知悔改，這真高級茶藝師啊！」