無畏全台房市今年下半年起開始降溫，達麗建設(6177)高雄新市鎮的後壁田137、139地號新建案今(20)日動土，董事長謝志長說，這筆個案將趕在明年度的329檔期以預售的方式來推出，在橋頭規劃2~4房樂活宅，鎖定科技菁英以及首購族群，對此案去化有信心。

橋頭科學園區面積廣達262公頃，是近年全台釋出最大、最完整的產業用地，位居科技廊帶中樞，是全台唯一有營所稅抵減15%的園區，吸引鴻海、國巨、群聯、日月光等20家世界級大廠搶先插旗進駐，年產值上看1800億，可望增加至少1.5萬就業人口紅利。

達麗看好高雄橋科的發展潛力，以總價16億8889萬元，標下後壁田段約3440坪的土地，此筆新建案，樓層規劃為地上15層、地下4層戶數，共計有住宅656戶，店面21戶，共677戶，規劃坪數為20~40坪，並且設計平面車位702位，規劃坪數為20~40坪，總銷將落在70億元附近。

達麗未來6年中(112~117年)現有庫存土地可售總銷金額逼近900億元，業績已經都準備好了，達麗認為，消費者已經被教育的很好，對保值、交通會很在意，換屋型的族群永遠都存在。