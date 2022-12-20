從設計師轉型藝術創作，近5年多在藝術領域探索的蔣友柏，持續以「山水」、「動物」、「中西縫合」為脈絡，近期受邀將於東京展出全新系列《神畫》，同樣以東西融合的神獸主題，帶出眾生平等的哲思。

繼山水、動物，到結合了山水與動物的諸多系列，蔣友柏新作又轉身加入奇幻元素，《神畫》系列將他心中的神話動物一一描繪。蔣友柏的動物系列，有不少以豹為主題的創作，受到《易經》中「君子豹變，其文蔚也」的啟發，在疫情中藉以期許自己緩步而行。

除了嘗試將山水技法帶到動物裡，蔣友柏再挑戰召喚成長背景中東西方交會的養份，以龍和獨角獸為主角，反映出東方傳統與西方的想像力，又透過這兩種想像中的生物，各自帶出他們的朋友，如：鳳凰、天馬，以及生活中可見的貓、狗、綿羊、雪兔等，這些動物均是兩隻一組地呈現，不曾形單影隻。

此次蔣友柏展出的平面創作，出現了滴、淋、壓印、大面積塗刷勾勒山水，幻化出動物，有別於最初山水拓印時的飄逸，顏料甚至層疊出類似蠟筆的筆觸，看似樸拙以表現出動物的純真。部分畫作敷上金漆、銀漆、金箔與珠寶，回應神話世界的輝煌意象。透過神話與神獸，蔣友柏欲傳達類上古時期，神、人、動物，眾生平等的世界。

東京《神畫》個展另邀藝術家 SHEE 合作，SHEE為平面作品設計對應珠寶，與畫作結合。SHEE的每件珠寶作品皆以愛情故事為主軸，兩位藝術家將各自關於美與愛的體悟，從平面畫作中延伸。