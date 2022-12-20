幸福小黃公車溫馨載運農產下山！高雄市桃源及那瑪夏區農產經常因故無法運送下山，高雄市區監理所旗山監理站看見了農民需求，連結區公所及幸福小黃車隊，將山上小農之農產載送下山，讓山下平地的居民也能在當天收到來自桃源山區境內農特產品，串起旗美山城一日生活圈。

旗山監理站站長鄭棍泉表示，能夠與在地青農、小農公私協力，透過鮮採直送運銷服務，把在地優質農產品推廣到各鄉鎮家戶，對地方創生極為重要，另一方面也可鼓勵年輕人能夠根留家園甚至返鄉，促進城鄉均衡發展。

鄭棍泉表示，從今年7月至今利用幸福小黃公車載運農產共有9次鄭棍泉表示，分別為搭載3次高山高麗菜、梅子2次、醜豆2次及玉米2次。監理站利用民眾洽公時間到告知有此項服務，並跟民眾相約農產拿取時段後，再通知公車小黃將農產載運下山，並交付民眾，這項服務也越來越受到民眾歡迎。

林姓民眾表示，旗山監理站這項服務相當便民，想吃高山農產品再也不用上山跑一趟，不僅能夠吃到當季新鮮農產，價格也較便宜，未來還會繼續採購下去；山區農民對於也很感謝監理站這項服務，表示多一項銷售管道，再也不用為農產運輸大傷腦筋。