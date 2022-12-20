近期氣溫驟降，先前更是陰雨連連，桃園市農業局指出，稻作收成後，為因應往年秋冬時期易有乾旱、缺水情形，鼓勵農民種植蕎麥、高粱及硬質玉米等抗旱的二期稻作，但近幾個月雨量高，引發農作物災損，目前已核發218萬多元救助金，另推估此次寒害，露天蔬菜、小番茄可能受害，正在密切關注中。

往年的秋末冬初天氣皆為乾冷，有時更會出現乾旱、缺水的情形，為此在稻作收成後，鼓勵民眾種植抗旱的稻作，如藜麥、高粱及硬質玉米等。農業局指出，不過近幾年氣候異常，且今年9月有梅花颱風、10月有尼莎颱風生成，雖然颱風並沒有進來，但外圍環流仍會帶來大量雨水，農作物因氣候造成災損，陸續都有受理農民申請現金救助。

農業局指出，梅花颱風後，受理5戶種植大豆的農民申請現金救助，總災損面積有約11公頃，共核發33萬2千多元，尼莎颱風後，受理61戶種植蕎麥、高粱及硬質玉米的農民申請現金救助，核發629萬3800元。近期11月下旬及12月上旬，因霪雨影響大豆作物，可申請農業天然災害現金救助地區有中壢、大園、新屋及觀音，受理時間截至26日止，受影響的農民可至公所辦理申請。

農業局坦言，桃園之所以在二期稻作推廣種植抗旱稻作，是希望能因應乾旱、缺水情形，二期稻作種植抗旱作物已行之有年，種植農作物前需準備專用機器、學習相關知識，不同的農作物甚至連犁田的方式都會有差異，很難說改就改，為此市府會全力協助農民申請現金救助，助農民度過難關。