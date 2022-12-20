教育部體育署20日辦理「111年度教育部體育署學生水域安全成果發表暨年終記者會」，特別邀請2020年東京奧運女子游泳國手黃渼茜、亞奧運國手卓承齊擔任活動宣傳大使，也邀請泳池業者、國小生、縣市代表蒞臨說明共同參與守護學生水域安全。

體育署從2020年起推出為期4年（2021年到2024年）的學生水域安全水安鑽石計畫，訂有3大目標，包括「降低學生溺水死亡率、保障學生生命權」、「學生水域安全智能化、提高學生親水率」、「強化學生水域安全知能」，在20日透過記者會呈現計畫成果及明年展望規劃，並向社會大眾持續宣導學生水域安全的重要性。

學生水域安全鑽石計畫，在今年共計辦理30場次「校園水域安全教育教學資源」推廣活動，也致力於推動學生游泳與自救教學，修正「全國中、小學學生游泳與自救能力基本指標」，也透過今年辦理19場線上說明會，與體育教師、教練說明指標修正的重點及內容，超過4千人次觀看，此外，2020年行政院提出向海致敬政策，體育署成立開放水域運動教育中心，致力推動學生水域運動與開放水域安全教育，並於今年「水域推廣活動」共辦理80場次，超過3千人參與。

亞奧運游泳國手卓承齊於記者會上分享自己的游泳能力，和水中自救經驗，強調水中自救之重要性，2020東京奧運游泳國手黃渼茜，也於記者會上宣導學生與家長到開放式水域應遵守注意相關事項。

另因應新冠肺炎疫情，體育署修訂及製作各類型「學生水域安全教育智能科技教材」，例如國小階段數位教材18單元、水中教學影片12單元，以及國、高中階段e-learning 8單元、動畫4單元、大專水域安全微電影2部。

體育署表示，全台受到新冠疫情影響，下水操作課程難以落實，但有了數位教材的幫助之下讓學生們能透過情境的教學吸收水域安全的知識，達到降低學生溺水意外的發生，也特別感謝一同參與協助執行學生水域安全鑽石計畫的國立台灣大學、台北市立大學、國立高雄科技大學、台灣體育運動管理學會，一起透過產、官、學力量，共同提升學生水域安全知識。