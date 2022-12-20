氣場是個很玄的東西，雖然看不見、摸不著，但卻能感覺到，《搜狐網》運勢專欄點名3星座擁有強大氣場，不怒而威，往往一個眼神就讓人卻步。

▍獅子座

獅子座與生俱來的王者氣息，讓人不自覺就會臣服在他之下，就算這件事情，獅子的立場有點牽強，但也會讓對方產生他並非軟柿子，而不敢輕易造次的想法。不過獅子不會濫用本身強大的氣場，遇見不公平的事情，絕不會視而不見，反而是主動向弱者伸出援手，猶如正義的化身一樣，讓身邊的人感到信服。

▍牡羊座

牡羊座個性直來直往，相較於獅子的氣場是依靠天生的王者氣質，牡羊座靠的是一股衝勁，有話直說、不會刻意隱藏，雖然有時候太過直白會招惹上一些麻煩，但牡羊座絕不是省油的燈，遇到不公平的現象會毅然決然地挺身而出，期間不乏以武力解決問題，高昂的氣勢和鬥志經常將人震懾得不敢輕易與之為敵。

▍天蠍座

天蠍座個性內斂，他們的氣場沒有獅子和牡羊那麼外放，而是靜靜觀察再伺機而動，相較於生氣到跳腳，天蠍則是默默地露出讓人心裡發寒的微笑，讓對方擔心天蠍是否正在盤算什麼陰謀。也正是這種危機感，讓對方停止糾纏，選擇大事化小、小事化了，但眾人往往忽略了天蠍相當會記仇，面對真正威脅到他們利益的人，天蠍會讓對方付出代價，且這種恨意並不會隨著時間的推移而變淡。