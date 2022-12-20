台灣大致力提升國家體壇實力，力挺體育賽事，培育體壇健將，連續6年與TLPGA共同主辦台巡賽年終大賽。「2022台灣大哥大女子公開賽」今（21日）將在東華高爾夫球場開打，5名歷屆冠軍普洛依薔普、李旻、林善葳、錢珮芸與徐薇淩首度同台，爭霸500萬元總獎金。台灣大同時號召球迷為選手打氣，預測冠軍選手最高抽AirPods Pro。

台灣大表示，隨著國境開放，暌違近2年，「2022台灣大哥大女子公開賽」是疫情解封後舉辦的第一場國際級女子高球賽，除了因疫情缺席的外籍選手得以返台，台巡賽年度獎金排名前20的好手也幾乎全員到齊，總計吸引國內外102名職業高球女將與業餘好手競逐，爭霸法藍瓷冠軍獎盃，尤其「一桿進洞獎」洞數，從3洞擴大為4洞，期待選手揮出最佳桿數，創造能所不能。

台灣大董事長蔡明忠在開球儀式中為大會開出漂亮的第一球。（台灣大提供）

5名歷屆冠軍女將林善葳（左起）、錢珮芸、徐薇淩、李旻與普洛依薔普於記者會上，誓言摘下首二冠，成為首位奪得2座冠軍獎盃的第一人。（台灣大提供）

台灣大董事長蔡明忠昨日現身開球儀式，為配對賽開出漂亮的第一桿，我國現役PGA美巡賽一哥、同時是2020東京奧運高爾夫球銅牌名將潘政琮也驚喜現身，共同為選手加油打氣。蔡明忠表示，台灣大連續6年舉辦「台灣大哥大女子公開賽」，總獎金累計達2600萬元，希望以企業棉薄之力為台灣高球體壇盡一份心力，期許透過每年這場大型國際級賽事，成為國內年輕選手通往國際舞台的前哨，同時也希望長年於各國征戰的台灣選手，都能回到自己的故鄉發光發熱，與國際頂尖好手切磋球技，蔡明忠並與台灣高球女將與新星相約2024年巴黎奧運。

5名女將昨於記者會上高呼冠軍宣言，徐葳淩表示：「自己上次奪冠是2021年，時間最接近，手感最好」；李旻高呼：「把2018年奪冠的比賽內容進行微調，然後『複製貼上』就行了。」林善葳則表示：「櫃子裡的2019年台灣大冠軍獎盃看起來有點孤單，需替它找個伴」；錢珮芸預測「今年比賽結束後，歷屆冠軍應該一樣也只有五位」暗示自己勝券在握；普洛依薔普自信大喊：「Do my best！」彼此互別苗頭，較勁意味濃厚，誓言摘下首二冠，自我期許成為首位奪得2座冠軍獎盃的第一人。

台灣大號召球迷一同為選手加油打氣，不僅免費開放進場觀賽，更於台灣大Facebook粉絲專頁舉辦抽獎活動，成功預測今（21日）第一回合賽事最低桿數成績，就有機會得到momo幣100元；不管截圖線上轉播或拍攝電視畫面，只要分享賽事最美風景照或支持選手照並設計對白，有機會得到拍立得相機或momo幣200元；最後，預測第三回合冠軍（23日）得主，就有機會抽AirPods Pro及冠軍簽名好禮。

台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）理事長劉依貞表示，很感謝台灣大不受疫情影響、連續第六年鼎力贊助這場台巡賽年終封關大賽。由於疫情撥雲見日，今年這場比賽終於迎來睽違兩年的外籍選手，參賽總人數也從前兩年的90人規模擴大到102人。

征戰女子職業高球最高殿堂LPGA已有8年資歷的徐薇淩，今年LPGA賽季總計參加了23場比賽，雖然未能像去年一樣再添一座LPGA冠軍，但仍在六月中旬的梅傑爾LPGA精英賽（Meijer LPGA Classic）揮出低於標準桿15桿的好成績，拿下全年個人最佳的並列第九名。

台灣大董事長蔡明忠（中）與多位貴賓及與賽選手在開球儀式中合影留念。（台灣大提供）

徐薇淩表示：「謝謝一年來大家的支持與加油！這一個球季雖然沒有太突出的表現，但是異於往常是我沒有崩潰大哭、沒有驚慌失措，更沒有感到走投無路；即便有很多可惜，但總是能從中發現好多進步的空間。」

2020台灣大哥大女子公開賽冠軍錢珮芸，上屆比賽由於剛從美國參加完LPGA 2022年球季資格賽後返台隔離，因此無法前來衛冕，但最後仍順利取得LPGA球季入場券。今年LPGA球季錢珮芸一開始雖然遇到亂流，連續4場比賽未能晉級，但隨後漸入佳境，在8月份的 ISPS Handa 世界邀請賽（ISPS Handa World Invitational）中擊出低於標準桿14桿的好成績，拿下台將今年LPGA最佳的並列第四名，同樣也是本週冠軍的熱門人選。

2018年底靠台灣大哥大女子公開賽冠軍順利走出低潮的旅美名將李旻，今年辛苦征戰LPGA成績未如預期，整季出賽20場比賽總計有11場比賽取得晉級，最佳成績是9月波特蘭精英賽（Portland Classic）的並列第24。由於年終的排名積分不夠，李旻想要重返2023年美巡賽必須再度挑戰Q Series資格賽，經過8回合的馬拉松比賽，李旻發揮能所不能的精神，最後順利取得美巡賽資格。為參與今年度台灣大哥大女子公開賽，李旻賽前風塵僕僕地趕回台灣，參與本週逐冠行列，以實際行動支持老東家台灣大。

除了徐薇淩、錢珮芸與李旻，「宜蘭球后」石澄璇今年球季雖然表現可圈可點，但最後總是差了臨門一腳，本季共有6場比賽屈居第二，本週希望能突破「最後一哩路」，拿下久違多時的冠軍。

大會今天先禮後兵進行職業業餘配對賽，三回合54洞的正式比桿賽明天將在林口東華球場登場，全場共有102位好手與賽，包含10位由中華高協、贊助商與球場推薦的業餘選手。其中最引人矚目的首推去年獲得亞軍的17歲小將黃亭瑄。黃亭瑄在今年的亞太女子業餘錦標賽中勇奪冠軍，締造我國女子選手首次贏得此場大賽殊榮的紀錄，並順利取得明年的愛維養錦標賽（Evian Championship）與英國女子公開賽 （The Women’s Open）兩場女子高球五大賽的參賽資格。

總獎金500萬元的「2022台灣大哥大女子公開賽」，主辦單位在完成前兩回合比賽後，將取成績排名前50與同桿的選手，晉級最後一輪決賽。比賽現場不收門票，歡迎球迷踴躍進場觀賽。台灣大哥大YouTube頻道及博斯高球二台，本週四中午12點至下午4點以及本週五上午10點至下午2點，將提供賽事現場的直播服務。