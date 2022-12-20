前日本偶像天團SMAP隊長中居正廣，近年活躍於電視圈成為主持天王，卻傳出因罹患盲腸癌，本月2日發布全面停工到年底的聲明。根據日媒報導，中居正廣最近接受大腸癌權威的治療，未料第三次動手術時竟出意外，導致開刀時間拉長，而他現在身形暴瘦，不願意與親友見面。

根據日媒《周刊郵報》報導，中居正廣最近接受第三次手術，知情人士爆料，手術原本預定不到一小時，卻發生突發狀況，被迫延長好幾個小時才完成。中居正廣轉院到東京另一家高級醫院，住的病房為VIP室，醫療器材、便利設施和服務品質都是最好的，且從窗戶望去，可以欣賞藍天白雲和銀杏美景。

此外，中居正廣的主治醫生也大有來頭，是位畢業於著名私大醫學院的大腸癌名醫，擅長腸胃內科、癌症治療，曾照顧很多身患重病的大咖名人。

中居正廣的手術雖然成功，但傳出他不想讓別人看到瘦弱的病態，拒絕所有親朋好友的探視，避免與外界接觸。周遭人士都建議中居正廣至少休養3個月，但他不希望帶給節目組困擾，急著想要重返螢光幕，親友認為中居正廣太勉強自己，希望他能優先照顧好身體。

中居正廣2015年發現喉嚨長腫瘤，身為工作狂的他，當時只休息5天就繼續上工，2016年再注意到肝功能指數有不正常，因此住院一周觀察；沒想到今年7月因急性盲腸炎住院開刀，因此被發現罹患盲腸癌，整個人消瘦一大圈，10月開始告假養病，考量身體尚未恢復，12月初再發出全面停工到年底的聲明。