實力派女神閻奕格現身台中跨年晚會宣傳記者會會場，現場尖叫連連。(林欣儀攝)

台中市政府將於今年最後一天，在水湳中央公園舉辦「2023閃耀台中跨年夜」活動。(林欣儀攝)

迎接2023年到來，台中市政府將於今年最後一天，在水湳中央公園舉辦「2023閃耀台中跨年夜」活動，邀情歌天王周興哲、原子少年夯團天王星、韓國音樂才子SHAUN、搖滾天團八三夭等藝人接力演出，陪民眾HIGH過年；新聞局指出，當天還安排長達188秒高空煙火秀，將讓市民有滿滿的幸福感。

在跨年活動宣傳記者會上，實力派女神閻奕格現身會場，現場尖叫連連，她回想上一次唱台中跨年，因疫情未開放民眾入場，今年格外期待唱跨年夜，能好好感受台中人的熱情；選秀節目「原子少年」冠軍團「天王星」今年跨年將獨家在台中演出，團員們已經相約當晚要衝一波逢甲夜市、大啖美食。

新聞局指出，跨年夜活動從12月31日晚間7點展開，將持續到明年元旦凌晨1點，台中場場地最大、天團及藝人組數最多，並安排長達188秒的高空煙火秀，在接近倒數的午夜時刻，有近百種煙火花色、以中低空大尺寸燃放，排列出華麗優雅、磅礡熱鬧等不同的組合畫面，將點亮全台戶外活動最大場地水湳中央公園。

避免重演韓國梨泰院事件，台中市新聞局長鄭照新強調，市府已規畫妥善的防踩踏計畫，跨年晚會會場人數若達到75％，防踩踏小組成員將立即就位應變；當人潮達到90％，就會管制入口「只出不進」，並淨空出入口與步道，也配合專人舉牌、以大聲公引導疏散。

交通局長葉昭甫指出，配合活動，市府在捷運文華高中站或文新櫻花站經甘肅路往會場方向規畫步行區，31日早上8點開始實施交管；另也規畫市府線、松竹線、秋紅谷線及北水湳線共4條免費接駁，31日晚間5點起、每10至15分鐘發車一班，往會場方向最晚發車時間為31日11點半、離開會場方向最晚發車時間為元旦凌晨1點半，當天會場周邊公車路線也將延後收班。