許多人現金不夠時都會到附近的超商ATM提款，有些人可能提款結束後就直接離開，連最後的優惠畫面都不點。不過有一名女網友分享，最近她在國泰銀行ATM提款後抽獎，竟然神來一手抽中蘋果iPhone 14 Pro。有內行人則透露，該優惠活動只要「跨行存款或提款3次以上」就能參加，且不同的合作通路1個月最多能抽2次！

原PO在Dcard發文表示，她一直以來都不太相信銀行、百貨的抽獎活動，覺得中獎者是活動廠商內定的。沒想到最近臨時到超商ATM領款時，竟然在抽獎活動抽中最新的蘋果旗艦手機，剛好能夠汰換掉手上摔爛的iPhone 7，讓她驚呼「幸福來得好突然啊～」。

對此，許多人紛紛回應，「這個要去哪裡領呢？好幸運喔」、「這個怎麼抽？常領錢都不知道可以抽獎」、「羨慕⋯為什麼我都只有抽到5塊錢」、「感覺今天就會突然很多人在ATM前面排隊」、「我一直以為那是騙我的⋯昨天領錢還按掉」、「我男友每次都不抽，有一次無聊抽就中1000塊禮券，我每次認真抽獎都沒有」。

另外也有內行人分享抽獎條件，「國泰的ATM都有喔！全聯、台北捷運、分行、全家、萊爾富，跨行存款或提款3次以上就有抽，一個月一個通路抽2支！」