近日恆春在地網路社群有篇貼文引起熱議，直指後壁湖某民宿時常放任客人把音樂放很大聲、甚至還會放煙火，附近居民不堪其擾，報警後也沒有改善，不排除集體去民宿抗議，對此，恆春警分局表示，已蒐集相關事證移送主管單位裁處。

該貼文指出，「後壁湖這間民宿經常放任客人把音樂放很大聲、唱歌、放煙火，住附近的居民不堪其擾，每每打電話到派出所，警察總說已接到很多報案電話，而警察離開後，音樂又會繼續放」。

貼文還質疑，「恆春沒有環保局無法開單，所以我們只能隱忍繼續放任業者為所欲為？」貼文最後寫下，「我們已忍無可忍，我們要夜裡的安寧，我們不要承受噪音的傷害，既然公權力無法遏止，我們就要自救！如果業者有看到，請自行找我們，不然我們集體去民宿抗議無法無天」。

恆春某民宿經常傳出噪音擾民事件，恆春警分局表示，已蒐集相關事證移送主管單位裁處。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

對此，恆春警分局表示，警方獲報後，除有到場勸導以外，還有蒐集相關事證移送主管單位裁處，同時也不定時配合屏縣府交旅處至各民宿執行稽查，藉此呼籲業者與住客應秉持公德心，夜間勿製造噪音影響他人，以免觸法挨罰。