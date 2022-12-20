新北市鶯歌陶瓷享譽國際，為推動在地生活、文化與傳承等多元美學體驗，新北市政府自109年推動「三鶯文創整合計畫」，現已有階段性成果。連續3年推出的三鶯文創整合計畫品牌活動「鶯歌藝術季」，今年以「來唱鶯歌」為主軸，象徵製陶過往邁向多元共融的藝術榮景；且陶博館大門打造巨型光影牆「匯聚之門」，邀請新北市副市長謝政達點亮「匯聚之門」展現階段性成果，光影牆即日起每日限定時段亮眼登場！

三鶯文創整合計畫品牌活動「鶯歌藝術季」，共分為聚、唱、聽、樂等4大主題，包含光影牆「匯聚之門」、來唱鶯歌音樂會、微笑音樂市集、聆聽漫遊工作坊及走讀，透過音樂表演、戶外裝置藝術、美學市集、親子活動與聆聽三鶯藝文景點等多元活動，讓民眾以輕鬆的方式感受鶯歌的藝術匯聚，一同發覺鶯歌製陶歷史與人文之美。

為展現「三鶯文創整合計畫」的階段性成果，特別邀請新北市副市長謝政達親自點亮「匯聚之門」。副市長謝政達表示，透過多年的努力，「三鶯文創整合計畫」已完成陶藝山水4個步道。從鶯歌火車站出來，步行5分鐘即可到達美術館的農會捷運通廊；三鶯轉運站建構完整公共運輸轉乘，串聯老街、鶯歌博物館及市立美術館皆非常暢通；鶯歌公有市場2樓美食廣場改建完成。盼望這些建設能夠帶動鶯歌發展。

這次陶博館大門的巨型光影牆「匯聚之門」，特別邀請臺北世大運開閉幕式燈光設計車克謙老師、臺北聽障奧運會開閉幕式影像設計、法國巴黎音樂院作曲家馮雁敏等人操刀，以燈光、音樂、影像、動畫等藝術交融呈現，帶領民眾一同見證鶯歌的製陶歷史，與當代多元藝術匯聚的美妙傑作。

由吉那罐子重新演繹由中國砂輪出資製作的「鶯歌的囡仔歌」，新北市副市長謝政達(左二)、中國砂輪董事長林伯全(中)、中國砂輪副董事長白文亮(右二)與現場參與的民眾合唱。(圖/陶博館提供)

除此之外，注入各種藝術元素使陶瓷藝術中心變身成為藝術城。「鶯歌藝術季」已連續推動3年，今年以歌唱的方式帶領觀眾自鶯歌過往的製陶歷史，邁向未來多元共融的藝術榮景。這是陶博館首度於大廳舉辦的音樂會，特邀「旺福樂團」、金曲最佳客語歌手吉那罐子等歌手表演，其中由吉那罐子重新演繹「鶯歌的囡仔歌」，甚至邀請新北市副市長謝政達、中國砂輪董事長林伯全、中國砂輪副董事長白文亮上台，與現場參與的民眾合唱互動。

陶博館外牆打造高7.5米的光影藝術牆「匯聚之門」，即日起至明年1月2 日每日下午4時30分至9時30分亮眼登場，結合音樂、影像、動畫、燈光組合演繹鶯歌匯聚多元文化歷史。(圖/陶博館提供)

「鶯歌藝術季」除了活動多元有趣，還有搭配鶯歌公有市場美食廣場餐券抽獎活動；且光影藝術牆「匯聚之門」，即日起至2023年1月2日的每日下午4時30分至9時30分，精彩演繹結合多元藝術與鶯歌文化歷史，邀請民眾一同期待與欣賞。廣告