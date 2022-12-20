在外租屋不少人有合租的經驗，有女子在網上抱怨，和男友的妹妹與妹妹的朋友合租一層公寓，但因為男友的妹妹煮飯不開抽油煙機，整個廚房都油煙，讓她的衣服也沾到味道，另外，煮完、吃完的飯菜、鍋碗瓢盆不清洗，也讓果蠅、蒼蠅滿天飛，長時間的精神壓力下，讓她一看到或聽到男友妹妹就身體不適，胸悶想吐。

一名女子在「Dcard」論壇發文，她提到和男友交往2年，男友有個相差5歲的妹妹，由於當時她與男友租屋處的合約到期了，於是聽男友提議搬去和男友妹妹、妹妹朋友當室友，但是她認為「當時真的疏忽也沒想太多，能重來一次就算找租屋處再難也不要搬進去」。

她表示男友妹妹時常在凌晨煮味道重的菜，且每次煮到燒焦，弄得廚房油煙超大，還曾經觸動過煙霧警報器2、3次，卻都不開抽油煙機，由於她與男友的房間門是正對廚房，導致衣服都是燒焦味，讓她非常無奈。

後來，她提議打開陽台的門，只少可以通風，但是男友妹妹卻表示「天氣太冷不能開」，那她在退一步打算等男友妹妹煮完菜，再去開抽油煙機，結果男友妹妹卻透過男友傳話認為「太吵了」，另外，她還抱怨男友妹妹煮完的菜的鍋子、吃剩的飯就擺在廚房裡也不清洗，讓租屋處內永遠都是果蠅與蒼蠅滿天飛。

她還抱怨男友妹妹一個星期至少有3個晚上都在家裡開趴，一路從晚上7點到凌晨4點，還發生過凌晨3點時，因男友妹妹錯過末班車，便一通電話打來將她與男友吵醒，就為了要男友開車去載。

長時間的精神摧殘讓她睡不好也無法專注在作業上，而同為是租客的她，感到不被尊重，且在那4至5個月內壓力超大，也讓她身體出現些微反應，只要看見男友妹妹，或是聽到男友提到，就讓她有胸悶、想吐、頭痛頭暈以及有一點呼吸困難的感覺。

她也曾和男友抱怨過這些狀況，但是男友的方式都是幫對方收拾爛攤子，最後她撐到租約結束，也和男友搬走，現在還是只要聽到男友妹妹被提起，依舊有不舒服的身體反應，讓她不知道該怎麼辦，認為自己「真心好累，不想要再精神折磨下去」。

文章一出，網友紛紛留言表示「認真思考未來，你如果結婚她就會是妳妹了，這點來說足夠分手了」、「和男友家人無法相處，建議還是分手啦」、「他是好哥哥，但對你來說不是好男友，這種生活習慣和水準只有她的家人能忍受吧」、「你真不喜歡就搬出去或分手了」。