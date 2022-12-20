中鋼(2002)周二召開實體法說會，鋼市春天要來了，中鋼認為，三逆風轉向，預估明年第一季市況出現向上契機，較之前預估的第二季時程提前。

中鋼董事長翁朝棟認為，鋼市春天要來了。對全球鋼市展望，中鋼認為三逆風轉向，通膨舒緩、大陸解封、俄烏戰爭退場，全球鋼價可望築底回升。

大陸粗鋼減產政策不變，加上各國鋼廠大幅減產，全球鋼鐵供應緊縮，供給面調整速度不及需求面，倘需求復甦將可能出現供不應求情況。對此，中鋼也表示，若減產趕不及復甦時程，價格恐會再度上升，不過公司也備好鋼坯，以待產業市場回溫，做好生產準備。

美國鋼市至年底假期，預估需求平淡，但價格已有築底跡象；歐洲市況持續低迷，價格逼近成本線，鋼廠已開始撐盤穩價。

整體而言，中鋼表示，受全球貨幣緊縮政策及地緣政治不安所影響，今年下半年鋼市普遍低迷，然而隨著三逆風轉向，預期鋼市U型反轉機率大，目前應處於底部過中段，明年第一季市況出現向上契機，明確會在明年農曆春節後的二三月的時間點，比先前預估的第二季時間更提早。

復甦狀況，各國鋼鐵需求估以錯落式復甦，由大陸領頭，隨後是亞洲、美國、歐洲。不過大陸疫情會是個大變數，目前疫情大爆發影響經濟復甦面，將是未來不確定因素。