台北市政府過去遭爆，動用逾8000萬二備金舉辦2022台北城市博覽會，相關文宣品價格也出現浮報等情形，引起不少爭議。研考會20日召開記者會解釋，由於去年10月才決定舉辦城博，尚未編列相關預算才動用二備金，政風處調查後認為符合程序，無刻意迴避議會監督，文宣品實際費用也符合市場行情。今日之所以召開記者會是希望為上述爭議給出交代，否則不處理留給下一任，不太公平。

由於準台北市長蔣萬安即將在25日上任，研考會於今日召開記者會說明城博會預算編列情形、文宣品報價及實際花用價格，並解釋為何採以較貴的租賃方式使用設備。研考會主委黃銘材指出，眼見台北市長柯文哲將卸任，府方認為不能將上述爭議留給下一任，才選擇在此時出面說明。

研考會說明，台北市政府舉辦城博會總計動用7860萬元二備金，包含第一階段動用二備金2960萬元、第二階段的二備金4900萬元。外界之所以稱動用8000多萬元，是因為加上觀傳局移展費用650萬元。

黃銘材強調，由於當年度預算早在3、4月期間編列，市府去年10月才決定舉辦城博會，當下未有任何城博會預算才分階段動支二備金，並無刻意迴避議會監督。政風處調查也認為城博會屬臨時政事支出，動用二備金符合程序。

他指出，政風處報告也稱，城博會展出內容為市府歷年推動政策成果，涉及各機關重要業務，機關因業務需要動支年度預算與一備金1000多萬元，屬於機關權責範圍。

此外，外界也質疑文宣品單價過高，如路燈旗報價600元、提袋製作費用80元等。黃銘材說明，實際執行時找來不同廠商估價，發現不需要花費如此多，故路燈旗實際單價為262.5元、提袋26.25元、全彩海報14.175元、邀請卡36.75元等，價格皆符合市場行情，實際支出比預估少約153萬。

至於外界指出城博會設備租用價格比直接購入還貴，研考會說明，因展覽前需要機器設備拆裝架設、交通運送、系統測試調校，展覽後則要進行維護運作等服務，為了維護展覽品質才租賃設備。