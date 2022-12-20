桃園市59歲林姓男子19日凌晨因購買滷味時，覺得老闆娘態度不好，回家喝酒後不滿，竟返回滷味攤，並持鐵棒打了老闆娘頭部後逃逸，警方已經鎖定林男，將依傷害及殺人未遂等罪嫌函請桃園地檢署偵辦。

警方表示，昨日凌晨4時許，桃園警察分局武陵派出所接獲報案，有男子至中正路某滷味攤，持械打了老闆娘頭部後逃逸，員警趕到現場立即通報消防人員到場協助救護並將被害人送醫治療，目前傷勢穩定。

員警調閱周邊監視器及訪查附近攤商，過濾鎖定嫌犯特徵及逃逸路線，掌握林姓男子涉有重嫌，循線於昨日晚間將其緝捕到案，他表示買滷味的時候感覺老闆娘態度不好，回家獨自喝酒越想越不爽，隨手拿起工作用的鐵棒回到現場打了老闆娘頭部後馬上逃逸，武陵派出所調閱週邊及男子離開路線監視器畫面，鎖定男子居住處所，將其通知到案說明，全案依傷害及殺人未遂等罪嫌函請桃園地檢署偵辦。

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