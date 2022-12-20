2022卡達世界盃圓滿落幕，阿根廷在隊長梅西的率領下如願以償拿下大力神盃，今天終於凱旋歸來，接受數十萬國民的熱情迎接，不過畫面拍到驚險一幕，球員們搭乘敞篷巴士卻差一點遭迎面而來的電纜「謀殺」，讓人捏了一把冷汗。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，睽違36年，阿根廷再度為徽章添上第3顆星，這座冠軍對於球神梅西的最後一舞更是意義重大，成為史上第9位稱霸3金的傳奇人物。國內大街小巷淨是歡聲雷動，全隊今天（20）凌晨搭機飛抵阿根廷，球迷紛紛湧進首都布宜諾斯艾利斯，一睹英雄乘車大遊行，不過卻在途中差點樂極生悲。

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During a championship run through the streets of #BuenosAires, Argentina's national team stars #Messi, #DePaul, #Otamendi, #Paredes, and #DiMaria nearly fell off the roof of a bus, oblivious to the thick cable as they paraded their #WorldCup win. pic.twitter.com/YuqrvgWL7H — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 20, 2022

推特畫面錄下，藍白軍團搭乘雙層巴士沿途與群眾分享榮耀，可以看到包括梅西、帕雷德斯(Leandro Paredes)、「天使」馬利亞(Angel Di Maria)等5人坐在頂排位置、興奮揮著手，下秒迎面而來的電纜線差點撞上，坐在最外側的帕雷德斯幾乎快被勒喉，所幸他們一個大動作及時反應並彎腰閃避，每個人露出驚魂未定的表情，緊靠著彼此，嚇壞所有夾道歡迎的球迷。