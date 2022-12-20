曾以檸檬打入美國電商市場，軒禾合作社驚傳倒閉。(本報資料照)

主要生產檸檬相關產品的屏東軒禾農產運銷合作社，近日傳出倒閉傳聞，不僅廠商收不到款項，更聯繫不到負責人，農糧署副署長姚志旺證實消息，並表示，正了解軒禾相關財務狀況，同時也會協助受影響農戶將契作產品轉賣至其他社場。

軒禾在2017年6月創建第一批全程產銷履歷的檸檬原汁，2019年參與美國奧克蘭州舉辦的檸檬汁品味盲測競賽，打敗其他各國業者，拿下冠軍殊榮，並於2020年與美國加州電商簽下一紙長達20年的合約，以每年出口15櫃為目標，為地方產業打下一劑強心針。

軒禾農產運銷合作社理事主席林軒禾當時意氣風發地說，未來以每年12櫃為基礎、更上看15櫃，每櫃10公噸的檸檬汁，就需要採收30噸鮮果，等於一年360公噸檸檬都已經有了買主。

當時他豪氣地說，目前契作面積80公頃，明年將有百分之百成長、將達160公頃，最少每公斤收購價20元，要讓農民笑得合不攏嘴。

如今傳出失聯消息，對比當時風光情況讓人不勝唏噓。日前有契作農民反映遭拖欠貨款，相關產業圈便猜測是否是財務出現問題，又有一說被倒款項恐超過上億。

姚志旺表示，目前正著手了解這處合作社財務狀況，若有契作檸檬農民受影響，則會介紹其他合作社場協助收購。