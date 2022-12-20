為提升國軍與地方政府的緊急救護能量，金門縣消防局今(20)日與國防部軍醫局，於消防局災害應變中心在各單位見證下簽署緊急救護合作備忘錄，期透過政府救災及醫療資源的統合，強化國軍緊急醫療救護能量，使具備緊急救護專長的官兵，能實際發揮救護技能，並提供傷病患更妥適照護。

緊急救護合作將透過政府救災及醫療資源的統合，強化地區緊急醫療救護能量。(圖／金門縣消防局提供)

金門縣消防局長呂英華表示，簽署合作備忘錄主要是為完善緊急醫療救護效能，並結合地方政府緊急救護實際執行面之需求，軍醫局在醫師人力許可下，優先支援地區醫療指導醫師，並同意所聘用之國軍醫院醫療指導醫師，協助駐防於金門縣之國軍救護技術員線上醫療指導，以及預立醫療流程之核簽作業，且未來雙方亦得相互觀摩舉辦之提升緊急醫療救護品質會議、人員訓練課程及研討會，並於現有架構下，亦得考慮以協勤實習模式進行實務合作，以提升雙方實戰經驗及默契。

透過與軍醫局簽署之合作備忘錄，讓消防局和國軍的關係更緊密，共同肩負起保障民眾生命的任務。(圖／金門縣消防局提供)

呂英華也說，自今(2022)年4月份地區爆發COVID-19疫情以來，為提升緊急救護量能，消防局整合金防部救護車，隨時準備投入疫情勤務載送及為民服務工作，金防部亦積極配合備戰，消防局非常感謝金防部在戰備辛勞之餘，亦不忘發揮悲天憫人、救苦救難精神，贏得社會大眾讚賞。

國防部軍醫局則表示，在未來國軍將持續戮力提升整體災防救護能力，衷心期盼雙方緊密合作建立「平時能救災、戰時能作戰」的能量，共同肩負起保障民眾生命、財產安全的任務，充實國軍緊急救護技術，並提供民眾更具效率的醫療照護。

呂英華最後感性的說，金門早期因戰地關係，軍民一家，密不可分，有「艱苦作戰、全島一命」使命感。透過與軍醫局簽署之合作備忘錄，讓消防局和國軍的關係更緊密，從災難救援、緊急救護到人員訓練，對未來工作的協調與配合都有極大的助益，可有效提供傷病軍民妥適的醫療救護，提升傷病存活率。