能找到相知相惜的另一半，真的是可遇不可求。一名女網友表示，日前腹中的寶寶來不及出世就成了小天使，自己和老公的情緒都很低落，但老公24小時守在她身旁，甚至在她體內滑出血塊時，還不假思索地做出一個動作，讓她感動地說：「連我自己都覺得超噁的，老公竟然不怕」，貼文曝光後，讓許多網友紅了眼眶。

原PO在論壇《Dcard》以「重新愛上老公」為題發文表示，前陣子來不及出世的寶寶離開了，因此原PO請了1個月產假，老公也請假7天在家相伴，這段期間原PO的情緒相當穩定，但只要想哭時，就會被老公緊緊抱在懷裡，直到停止啜泣為止，「明明他自己也很傷心，但為了要哄我強忍情緒」。

原PO回憶，還在醫院的那幾天，老公對她無微不至地照顧，不怕尿、不怕血、不怕嘔吐物，24小時守在身旁，某天兩人一起洗澡時，原PO的下體突然滑出超大血塊，但老公卻沒有任何猶豫，直接徒手撿起扔到馬桶，讓原PO心頭為之一震：「連我自己都覺得超噁的，老公竟然不怕」。

貼文一出，讓許多網友感動不已，紛紛留言，「寶寶只是忘了拿東西，會再回來的，你們很棒」、「別忘了偶爾也關心安慰老公呀，加油」、「我竟然看哭了！ 祝福你們」、「多和老公說謝謝和愛他，我們男人就是這麼容易哄的唷」、「又讓我相信愛情了，祝你幸福」。