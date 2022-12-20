金管會20日公布，對南山人壽、國泰人壽、台灣人壽、新光人壽及中國人壽因決定辦理金融資產重分類，但決定後並未在事實發生日起二日內辦理公告，南山人壽因從決定至今未公告，且影響淨值3千多億元，因此加重罰五倍，即罰120萬元，另外四家是遞延公告，各加三倍，即各家罰72萬元，五家公司共被罰408萬元。

五家壽險決定在10月1日進行金融資產重分類，南山人壽因此淨值增加3,265億元，淨值比由-0.83％拉高到5.67％；國泰人壽則增2,426億元，台灣人壽增逾300億元，新光人壽增加386億元，中國人壽亦增加300億元，但各公司無論是高階經理人決定變更經營模式或董事會決定後，都未在二日內公告。

證期局表示，南山人壽、國泰人壽、台灣人壽、新光人壽及中國人壽等五家壽險業者，已決定變更管理金融資產的經營模式，核屬證券交易法第36條第3項第2款對公司股東權益有重大影響的事項，應依規定於事實發生日起二日內辦理公告。

經查南山人壽迄未依規定辦理公告，而國泰人壽、台灣人壽、新光人壽及中國人壽等四家壽險公司則有延遲公告情事，核有違反證券交易法第36條第3項第2款規定，衡酌違失情節輕重，依證券交易法第178條第1項第4款及第179條第1項規定，對南山人壽為行為的負責人處罰鍰新台幣120萬元，並對國泰人壽、台灣人壽、新光人壽及中國人壽為行為的負責人處罰鍰各72萬元。

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